Figuras públicas en EU alertan que Trump se comporta como un “déspota de la realeza”

Las críticas hacia Donald Trump no sólo provienen de figuras demócratas pues, de acuerdo con el diario The New York Times, varios republicanos firmaron una carta en la que señalan al Presidente estadounidense de comportarse como un déspota al usar su poder para castigar a quienes lo critican.

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– The New York Times dice hoy que varios republicanos prominentes, incluyendo varios exmiembros de la primera Administración Trump, firmaron una carta abierta en la que condenan al Presidente de Estados Unidos por usar su poder para castigar a dos exfuncionarios que lo criticaron, comparando sus acciones con las de un “déspota real”.

“Que un Presidente dirija personal y públicamente los mecanismos del Gobierno federal contra ciudadanos designados públicamente por razones políticas sienta un precedente nuevo y peligroso en nuestra república”, escribió el grupo. “Sin importar el partido o la ideología política, todo estadounidense debe rechazar la idea de que el imponente poder de la presidencia pueda usarse para perseguir venganzas individuales”.

Donald Trump, quien aspira a un tercer periodo en la Presidencia aunque la Constitución se lo prohíbe, ha recibido recientemente muestras de resistencia desde distintos frentes de la sociedad. Apenas ayer se dio a conocer una encuesta que demuestra que cerró el primer trimestre de su segundo mandato con un índice de aprobación de 45 por ciento, más alto que el 41 por ciento que obtuvo en el mismo periodo de su primera vez, pero muy por debajo de todos los presidentes electos en ese país luego de la Segunda Guerra Mundial. El índice promedio del primer trimestre para todos los presidentes elegidos entre 1952 y 2020 es del 60 por ciento, planteó una encuesta de Gallup, firma global de análisis y consultoría.

La reacción de los republicanos prominentes llega en ese contexto.

“A principios de este mes, Trump emitió dos órdenes ejecutivas que revocaban las autorizaciones de seguridad de Chris Krebs, quien dirigió la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad durante su primer mandato y refutó sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 habían sido manipuladas y robadas, y de Miles Taylor, quien fuera jefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional. En 2018, Taylor escribió anónimamente un ensayo de opinión en The New York Times, acusando a Trump de una ‘amoralidad’ desenfrenada y denunciando una ‘resistencia’ interna del Gobierno”, explicó el diario hoy.

Las órdenes ejecutivas de Trump también revocaron las autorizaciones de seguridad de personas e instituciones afiliadas a Krebs y Taylor, y exigieron investigaciones sobre sus períodos en el Gobierno. Y la carta, dice The New Tork Times, que fue firmada por más de 200 personas, criticaba estas acciones como parte de una “ruptura profundamente inconstitucional” con los precedentes. “Este tipo de comportamiento es más previsible de un déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional”, escribieron los firmantes. “Este es el camino de la autocracia, no de la democracia”.

Entre los firmantes de la carta se encuentran Ty Cobb, abogado que lideró la respuesta de Trump a la investigación de un fiscal especial sobre sus vínculos con Rusia durante sus primeras etapas, y John Mitnick, quien se desempeñó como asesor general del Departamento de Seguridad Nacional hasta su despido en 2019 tras un enfrentamiento con la Casa Blanca. Cobb y Mitnick, al igual que muchos otros republicanos en la lista de firmantes, han criticado abiertamente a Trump desde que se separó de su Administración.

La carta fue impulsada por el Fondo Estatal de Defensores de la Democracia, un grupo dirigido por Norm Eisen, miembro senior de Brookings Institution, quien formó parte del equipo del primer equipo de demócratas de la Cámara de Representantes que trabajó para el impeachment de Trump en 2019.