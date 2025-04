WWE anuncia la sorpresiva adquisición de la promoción mexicana de lucha libre AAA

Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).- En un anuncio que ha sacudido el mundo de la lucha libre, el wrestling y el entretenimiento deportivo en general, la empresa World Wrestling Entertainment (WWE) anunció hoy la adquisición oficial de la emblemática promoción mexicana Lucha Libre AAA Worldwide.

La noticia, revelada a través de las redes sociales de WWE, marca un momento histórico para la industria, al consolidar aún más la posición de WWE como líder global en el entretenimiento deportivo.

Aunque algunos informes iniciales y comentarios en redes sociales señalaron que tanto representantes de AAA como el propio Paul Levesque, director creativo de WWE, usaron el término "alianza" para describir la relación, el anuncio oficial de WWE dejó claro que se trata de una adquisición total.

El acontecimiento, realizado en el marco de WrestleMania 41, el máximo evento de la WWE, incluyó un mensaje en video donde los directivos de ambas compañías hablaron sobre lo que significa esta alianza y lo que se puede esperar a futuro.

Por parte de AAA, Dorian Roldán, director general de la compañía, mencionó que esta adquisición por parte de WWE es "muy importante", además de que representan el "inicio de un nuevo capítulo en la historia de la lucha libre".

A su vez, Alberto Fasja Cohen, dueño de Grupo Axo, afirmó que las negociaciones entre AAA y WWE "llevaban años en desarrollo", y dijo que será "algo maravilloso" para los años por venir.

En el caso de WWE, Paul Levesque, mejor conocido por su nombre arriba del ring, Triple H, agradeció a Marcela Peña y Dorian Roldán, por quienes dijo tener mucho respeto por todo lo que han logrado con AAA y la industria de la lucha libre en México.

Por otro lado, informó que la colaboración entre ambas compañías comenzará verse reflejada a partir del 7 de junio, cuando se llevará a cabo un evento llamado World Collide, en el que se participarán luchadores de WWE y AAA. Dicho evento tendrá lugar en Los Ángeles, California.

A partnership that will benefit the entire world of sports-entertainment. @luchalibreaaa has been a cultural mainstay in Mexico and the home to many @WWE Superstars. This partnership will guarantee that AAA remains the premier destination for wrestling in Mexico.

A special… pic.twitter.com/mzsEip0SoG

— Triple H (@TripleH) April 19, 2025