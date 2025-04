Oscar Piastri triunfa en GP de Arabia Saudí; Verstappen y Leclerc completan el podio

Oscar Piastri superó a Max Verstappen en la salida y Lando Norris sólo pudo ser cuarto; Carlos Sainz y Fernando Alonso terminaron octavo y undécimo, respectivamente.

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS).- El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) conquistó este domingo el Gran Premio de Arabia Saudí, quinta cita del Mundial, y se hizo con el liderato del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron octavo y undécimo.

Piastri le ganó la partida a Verstappen en la salida y, después de un coche de seguridad en las primeras curvas, guardó la cabeza de carrera hasta la bandera a cuadros. El australiano logró la tercera victoria de su palmarés, segunda seguida tras Baréin, y su compañero, Lando Norris, lastrado por su mal sábado, fue cuarto.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!! 🏆 The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

La tensión de los muros de Yeda, el desgaste de la humedad y el calor en los pilotos, y la gestión de una carrera a una sola parada marcó una pelea que reforzó a Piastri. El australiano, sin el ruido de su compañeros y del vigente campeón Verstappen, firmó una carrera perfecta, evitando los errores para ser nuevo líder del Mundial con 99 puntos, por los 89 de Norris y 87 de Max. El fallo del inglés fue el accidente de la Q3 para salir décimo este domingo.

Con el semáforo en verde, Piastri mejoró la salida desde la pole de Verstappen y el neerlandés se comió la curva para ser primero. No devolvió la posición el Red Bull y, justo cuando se fue el coche de seguridad, recibió una sanción de cinco segundos. Mientras, Piastri demostró su decisión en busca de la victoria y algo más con un tremendo adelantamiento por fuera a Lewis Hamilton (Ferrari).

Change at the top 🔄 Let's take a look at the drivers' standings ⬇️ #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/iycSsPlplb — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Con todo, Verstappen recortó distancias con los McLaren, de cara a próximas carreras, y cruzó la meta a dos segundos de Piastri. Leclerc se defendió bien de Norris, con el favor de unos neumáticos que degradaron menos, mientras que el británico George Russell (Mercedes), cuarto del Mundial con 73 puntos, terminó quinto en Yeda, por delante de su compañero Andrea Antonelli y de Hamilton.

Además, Carlos Sainz no se vio favorecido por una lenta parada en boxes, pero compitió mejor que nunca para terminar octavo. El Williams se confirmó como el mejor equipo de los mortales y el madrileño ayudó a tirar a su compañero Alex Albon, aguantando a distancia de DRS para que el tailandés terminara noveno. Con el doblete de puntos ya asegurado, Sainz comprobó un prometedor ritmo de carrera de cara a dentro de dos semanas en Miami.

Por otro lado, Alonso terminó en una amarga undécima posición, a las puertas de sumar los primeros puntos de la temporada. El Aston Martin no dio más de sí, con el déficit de velocidad de toda la semana. El doble campeón del mundo se salvó de un grave choque con Gabriel Bortoleto (Sauber), quien le cerró contra el muro mediada la carrera, y maximizó una vez más su monoplaza verde.

