Alguien pagará por los planes de Trump y el precio será alto, explica ensayo en WSJ

Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).– ¿Quién pagará el precio de los objetivos económicos de Donald Trump?, se pregunta hoy James Mackintosh en un largo ensayo publicado en The Wall Street Journal. Reducir drásticamente el déficit comercial atenúa la entrada neta de capital extranjero; esto afectará los precios de las acciones y aumentará el coste de los préstamos para las empresas, agrega. Luego, más adelante, concluye sin vacilación: muchos pagarán el precio, pero sobre todo los que están mero abajo.

“Explicar lo que el Presidente Trump realmente quiere se ha convertido en una industria próspera por sí misma, aunque a menudo se demuestra que es falso en cuanto se publica. Sin embargo, dos cosas son claras sobre su política arancelaria: quiere un menor déficit comercial y quiere inversión para reconstruir la industria manufacturera estadounidense. Quienes creen firmemente que podría lograr estos objetivos deberían reflexionar sobre qué más debe suceder como resultado. El punto de partida es la balanza de pagos, la medida más amplia del comercio, y la inversión que entran y salen de la economía. Sus dos caras deben equilibrarse: la cuenta corriente, que contabiliza los flujos comerciales y otros aspectos que no vale la pena analizar; y las cuentas de capital y financieras, que miden, en definitiva, el capital y el dinero que entran y salen para comprar bienes como acciones, bonos e inversiones en fábricas”, explica quien antes fue editor de The Financial Times.