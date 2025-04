Maricela, Nepomuceno, Leopoldo... 27 buscadorxs han desaparecido en México desde 2010

Por Analy Nuño y Aranzazú Ayala Martínez

Ciudad de México, 2o de abril (A dónde van los desaparecidos).- Tras seis días de permanecer en estado crítico a causa de una agresión con arma de fuego durante un intento de secuestro, la buscadora Teresa González Murillo falleció el 2 de abril. Con la agresión y fallecimiento de la buscadora integrante del colectivo Luz de Esperanza de Jalisco, desde 2010 a la fecha suman 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a un familiar.

El ataque y asesinato de González Murillo se da en el marco del hallazgo de un campamento de entrenamiento y sitio de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, a principios de marzo. La noticia también generó una oleada de críticas y una campaña de desprestigio en contra de las madres buscadoras en todo el país, pese a que las desapariciones no han cesado.

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 4 de abril hay 126 mil 852 personas desaparecidas en todo el país, aunado a la crisis forense que atraviesa México, con más de 72 mil cuerpos sin identificar.

La lista está integrada por madres, padres, esposas, maridos y hermanos que antes de su muerte habían investigado el paradero de sus familiares, no fueron escuchados por las autoridades, señalaron omisiones y, en distintos casos, denunciaron públicamente el riesgo que corrían y las amenazas en su contra por buscar.

Los asesinatos ocurrieron en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y el actual Gobierno de Claudia Sheinbaum. La mayoría de los casos permanecen impunes.

En 2021, A dónde van los desaparecidos recuperó la historia de 12 personas buscadoras asesinadas por buscar a sus familiares. Cuatro años después, lamentablemente sumamos los nombres de 16 personas buscadoras a las que también les falló la autoridad desde que se llevaron a su familiar. Les volvió a fallar cuando no buscó y les obligó a salir a buscar. Les falló al no protegerles. Les sigue fallando al no hacerles justicia.

Estos son —en orden cronológico— los nombres de 27 personas buscadoras asesinadas y tres desaparecidas por buscar a su familiar, que el proyecto A dónde van los desaparecidos documentó a partir de una lista en construcción, reportes de colectivos, notas de medios y consultas a aliados:

Marisela Escobedo Ortíz, buscaba a su hija Ruby Marisol Frayre de 16 años. Fue asesinada fuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua el 16 de diciembre de 2010 al terminar una protesta para exigir justicia para su hija, quien fue asesinada y su cuerpo desaparecido por su pareja sentimental, Sergio Barraza, en 2008.

Marisela había denunciado amenazas de muerte 10 días antes de su homicidio.

Leopoldo Valenzuela Escobar, Don Polo, fue asesinado en Nuevo Ideal, Durango, el 4 de febrero de 2011 por un comando armado que ingresó a su casa. Buscaba a su hijo Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años, secuestrado por varios sujetos encapuchados que ingresaron al negocio familiar el 23 de septiembre de 2010.

Fue asesinado cuatro días después de haber dado a conocer su historia y señalar con nombre y apellido, a los responsables.

Nepomuceno Moreno Núñez, conocido como "Don Nepo", fue asesinado en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2011 cuando viajaba en su camioneta. Participó en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde ante el Presidente Felipe Calderón denunció la detención ilegal y desaparición forzada que sufrió su hijo Jorge Mario, de 18 años, el primero de julio de 2010, cuando viajaba con amigos desde Hermosillo a Ciudad Obregón, Sonora.

"Don Nepo", había denunciado amenazas dos semanas antes de ser asesinado.

Era integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

El 12 de mayo de 2015, Sandra Luz Hernández fue asesinada en Sinaloa cuando se dirigía a un encuentro con un informante que supuestamente le daría información del paradero de su hijo Edgar García Hernández, de 25 años; desaparecido desde el 12 de febrero de 2012 después de que personas armadas se lo llevaron de su casa por la fuerza.

Se unió al colectivo Madres con Hijos Desaparecidos, en Culiacán, Sinaloa.

El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto fue asesinado en Tepozcuautla, Guerrero, mientras viajaba en su camioneta con su familia. Buscaba a sus hijos Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años, secuestrados y desaparecidos el 10 de mayo del mismo año, por un grupo armado en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los tres jóvenes se dirigían a vender una becerra para comprar el regalo de su madre, Rosa Cuevas.

Bernardo empezó a recibir amenazas al menos cuatro meses antes de su asesinato, y pese a ello, las autoridades no le brindaron protección.

José de Jesús Jiménez Gaona, padre de Jenny Isabel Jiménez Vázquez, fue asesinado en junio de 2016 mientras circulaba en su auto casi frente a la Fiscalía del estado, en Poza Rica, Veracruz. Su esposa quedó herida. Buscaba a su hija Jenny Isabel, de 23 años, desde mayo de 2011, cuando salió a cenar con unos amigos y nunca regresó.

Dos meses antes de su asesinato, durante una búsqueda en campo, habría localizado junto a otras personas buscadoras 15 fosas clandestinas.

José de Jesús pertenecía a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Miriam Rodríguez, fue asesinada en su casa en San Fernando, Tamaulipas el 10 de mayo de 2017 por los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, secuestrada y desaparecida en enero de 2014 en Tamaulipas.

La buscadora empezó a recibir amenazas después de investigar a los responsables del plagio y lograr la detención de, al menos, nueve de ellos.

