El Secretario de Salud de EU insiste en que el autismo tiene un origen ambiental

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS).- El Secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el autismo es "una epidemia que eclipsa la de la COVID-19" en un nuevo ataque velado a las vacunas, a las que ha vinculado en varias ocasiones con el autismo.

"Es una epidemia. Eclipsa la epidemia de la COVID y sus consecuencias porque la COVID mataba a personas mayores. El autismo afecta a niños y les afecta al comienzo de sus vidas, cuando empiezan a ser productivos, y es algo que les debilita mucho a ellos, a sus familias, a sus comunidades", argumentó durante una entrevista en la radio WABC 770 AM recogida por el portal The Hill.

Kennedy apuntó además que el índice de autismo está creciendo rápidamente y generando por ello un enorme coste sanitario. "En nuestro país el coste puramente económico del autismo será de un billón de dólares al año para 2035. Y eso es sólo el principio porque muchos de estos niños están creciendo y sus padres están preocupados a diario. Me refiero a la gente con autismo severo, lo que se denomina autismo profundo, que supone aproximadamente un 26 por ciento de las personas diagnosticadas con autismo", apuntó.

"Esas familias con hijos que no hablan, que no van al baño solos, que tienen las condiciones típicas del autismo: movimiento de cabeza, andan de puntillas, autoestimulación, dolor intestinal crónico y movimiento de cabeza. Esos niños son niños que no van a tener un empleo y muchos niños con autismo sí tienen un tremendo potencial para vivir autónomamente, tener un empleo y cuidar de sí mismos", añadió.

These are truly SICK and DEPRIVED comments from Robert F. Kennedy, Jr. pic.twitter.com/HQoczVJAvG

— Don Winslow (@donwinslow) April 17, 2025