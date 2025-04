Donald Trump confirma su asistencia y la de su esposa al funeral del Papa Francisco

MADRID, 21 de abril (SinEmbargo).- El Presiente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que estará en el funeral del Papa Francisco, previsto inicialmente para el próximo miércoles.

Previamente, Trump había trasladado su pésame por la muerte del Papa. "Descanse en paz el Papa Francisco. Que dios le bendiga a él y a todos los que le amaron", dijo también en Truth Social. Poco antes, la Casa Blanca había publicado un mensaje similar.

Melania and I will be going to the funeral of Pope Francis, in Rome. We look forward to being there!

From Donald Trump Truth Social 04/21/25 03:58 PM

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025