Demócratas exigen salida del Secretario de Defensa de EU por filtrar información.

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS).- Algunas de las principales figuras del Partido Demócrata de Estados Unidos exigieron la destitución del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que en las últimas horas haya vuelto a informarse de que habría incluido por error a personal ajeno a la Administración en un chat de la plataforma Signal en el que se trataban asuntos relacionados con ataques del ejército de Estados Unidos contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen.

En la misma línea, el máximo representante demócrata en la comisión de Inteligencia del Senado, el congresista por Virginia Mark Warner, alertó de que "la última historia sobre la negligencia" de Hegseth es "otro ejemplo del alarmante patrón ininterrumpido de incompetencia de esta Administración".

The details keep coming out. We keep learning how Pete Hegseth put lives at risk. But Trump is still too weak to fire him.

Pete Hegseth must be fired.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) April 20, 2025