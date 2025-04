La CNHJ de Morena desecha queja de militantes en Oaxaca contra la afiliación de Murat

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El exgobernador de Oaxaca y actual Senador, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró su lugar en Morena luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) desechara una queja presentada por el Comité Estatal del partido.

La queja, que cuestionaba la compatibilidad de Murat con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación (4T), fue descartada por falta de fundamentos sólidos.

El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien antes respaldó la acción del Comité Estatal, aclaró que no fue él quien interpuso la queja y reveló: “Tengo entendido que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ya resolvió, desechó el recurso”.

Además, Jara informó que se ha presentado un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la resolución de la Comisión.

La afiliación de Murat a Morena, anunciada en febrero pasado, avivó tensiones en el partido oficialista.

Legisladores como Laura Estrada, Antonino Morales y Luis Alfonso Silva Romo desaprobaron la noticia y argumentaron que la incorporación de Murat contradice los valores fundamentales del movimiento.

En medio de las tensiones internas, Murat ha enfrentado llamados públicos para que retire su afiliación al partido.

Senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Oaxaca han hecho exhortos a Murat a seguir el ejemplo de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien recientemente optó por abandonar las filas del partido guinda tras las críticas internas.

Sin embargo, el exgobernador oaxaqueño se ha mantenido firme con su decisión, y su compromiso con los ideales de la Cuarta Transformación y su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Acá estamos firmes. Ya lo dije de manera clara y lo vuelvo a reiterar hoy. No se me hagan bolas: pa’ atrás ni para agarrar vuelito, y los que tengan la piel delgada, que se hagan a un lado", dijo el exmandatario estatal al dejar claro que no tiene intenciones de retroceder en su camino político.