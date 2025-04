La Universidad de Harvard demanda a la Administración Trump tras congelar sus fondos

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS).- El presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, anunció el lunes que la prestigiosa institución académica presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump después de que congelara subvenciones valoradas en más de tres millones de dólares al considerar que no ha puesto freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza.

Es por ello que hizo hincapié en que "como judío y como estadounidense" sabe "muy bien que existen preocupaciones válidas sobre el aumento del antisemitismo, si bien "Harvard se toma esa labor muy en serio" y "abordarlo eficazmente requiere comprensión, intención y vigilancia". "Continuaremos combatiendo el odio con la urgencia que exige, cumpliendo plenamente con nuestras obligaciones legales. Esta no es sólo nuestra responsabilidad legal. Es nuestro imperativo moral", manifestó.

Garber denunció que la Casa Blanca ha "tomado varias medidas tras la negativa de Harvard a cumplir con sus exigencias ilegales", que incluyen "un control indebido sin precedentes" sobre la universidad, así como la congelación de varios millones de dólares en subvenciones e iniciado "numerosas investigaciones" sobre las operaciones de Harvard.

"Moments ago, we filed a lawsuit to halt the funding freeze because it is unlawful and beyond the government’s authority." - President Alan Garber https://t.co/F65kW4GaL1

Así, consideró que "estas acciones tienen graves consecuencias para pacientes, estudiantes, profesorado, personal, investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo", puesto que "la investigación que el Gobierno puso en peligro incluye" grupos de trabajo sobre varias enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, el Alzheimer o el Parkinson.

Con todo, defendió los valores de la educación superior estadounidense, remarcando que defiende "la verdad de que las universidades de todo el país pueden asumir y cumplir con sus obligaciones legales y cumplir mejor con su papel esencial en la sociedad sin la intromisión indebida del Gobierno". "Así es como logramos la excelencia académica, protegemos la investigación abierta y la libertad de expresión", señaló.

El anuncio de Garber llega después de que la Administración Trump haya exigido a Harvard acceso a los informes universitarios sobre antisemitismo y prejuicios antimusulmanes en el campus generados desde octubre de 2023. También solicita los nombres de las personas involucradas en la preparación de los informes y les pide que estén disponibles para ser interrogadas.

The university will not surrender its independence or relinquish its constitutional rights. Neither Harvard nor any other private university can allow itself to be taken over by the federal government. https://t.co/5k5t9RYYC2

