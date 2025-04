El Presidente de EU dice que bajará tarifas al gigante asiático: "Vamos a ser buenos"

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).- El descalabro de los mercados financieros de las últimas semanas que ha implicado miles de millones de dólares en pérdidas y la expectativa de un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundo para 2025, anunciado esta mañana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como consecuencia de la aplicación de aranceles en el orbe por parte de Donald Trump, ha hecho recular al Presidente de Estados Unidos, quien esta tarde anunció que está dispuesto a negociar con China y bajar las tarifas que le aplica al gigante asiático, además de afirmar que “no tiene intención” de despedir a Jerome Powell, el jefe de la Reserva Federal (Fed), antes de que finalice su mandato en el banco central estadounidense el próximo año.

“El 145 por ciento es muy alto, y no será tan alto. Bajará considerablemente. No será cero. Solía ​​ser cero”, planteó.

El Presidente Trump afirmó, además, que si China no acepta un acuerdo sobre comercio, Estados Unidos fijará los términos. También expuso ante los periodistas que cubren la Casa Blanca que sería muy amable en las negociaciones con Pekín y que los aranceles a las importaciones del gigante asiático bajarían significativamente tras un acuerdo, pero no a cero, reiteró.

BREAKING: In a stunning moment, Donald Trump appears to have changed his tune drastically about China. He went from bombastic on his trade war to admitting he's not going to play hardball. "We're going to be very nice." He sounds desperate.pic.twitter.com/YsZEFp2edt

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) April 22, 2025