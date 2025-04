VIDEOS ¬ Un terremoto de magnitud 6.2 golpea Estambul; así lo vivieron sus habitantes

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS).- Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala abierta de Richter ha sacudido este miércoles la ciudad de Estambul, situada en el noroeste de Turquía, y otras provincias situadas en los alrededores, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) turca, dependiente del Ministerio del Interior, ha indicado en su cuenta en la red social X que el epicentro ha estado situado en el mar de Mármara, frente a Silivri, con el hipocentro ubicado a unos 6.9 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Observación e Investigación de Terremotos de Kandilli (KRDAE) ha indicado en su página web que la magnitud del terremoto ha sido de 6.1 y ha agregado que el sismo se ha visto precedido por varios temblores, incluido uno de magnitud 4 en la escala abierta de Richter.

Por su parte, el Ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha afirmado tras el terremoto de magnitud 6.2 que "todos los equipos de la AFAD y las instituciones relevantes han iniciado inspecciones de campo", antes de afirmar que el sismo "ha sido notado en las provincias de los alrededores".

El Ministro de Transportes e Infraestructuras de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, ha señalado poco después en esta misma red social que "los exámenes iniciales no revelaron ningún daño o condiciones adversas en carreteras, aeropuertos, trenes o metros", si bien ha recalcado que los equipos oficiales "continúan con las actividades generales de supervisión y control sobre el terreno".

En este sentido, la AFAD ha emitido una advertencia a los ciudadanos para que no entren en edificios que hayan sufrido daños y evitar los alrededores de estructuras que hayan sido golpeadas por el terremoto con el objetivo de evitar posibles riesgos de derrumbe, según ha recogido el diario turco Hurriyet.

🚨🇹🇷 BREAKING: MASSIVE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

A powerful 6.2 magnitude earthquake has just hit Istanbul, Turkey. More details to follow. #Istanbul #Earthquake #Turkey #BreakingNews #Emergency pic.twitter.com/ZstuAUbXOn

— Breaking News (@PlanetReportHQ) April 23, 2025