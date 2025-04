Diputados de Monreal atacan a Ariadna Montiel por “negarse al mal uso de programas”

Diputados de Morena expresaron su inconformidad con la actitud de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, la cual calificaron de “déspota”. El líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, ofreció a los inconformes hablar con la funcionaria, antes de elevarlo a su superior jerárquica. Pero fue justo la Presidenta Claudia Sheinbaum quien esta mañana respondió al dar su respaldo el trabajo de la titular de Bienestar y, además, al mandar un mensaje contundente a los legisladores guindas: los programas sociales no son para promoverse individualmente ni tampoco usarse en prácticas corruptas como la de los “moches” prianistas.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- De mala manera, el Diputado federal de Morena Juan Carlos Varela Domínguez le reclamó a la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, no invitarlo a la entrega de programas sociales del Gobierno federal. Ella le aclaró que los apoyos son directos y se entregan sin intermediarios. El legislador mexiquense le cerró el paso, hostil, para insistirle en que debía invitarlo y la respuesta fue directa: “Eso que quiere lo hacía el PRI y yo no lo voy a permitir”.

La escena descrita por un testigo directo ocurrió el pasado 2 de abril en el Museo de Antropología, al término de la presentación que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del Plan México, pero otras peticiones análogas las hicieron otras legisladoras de Morena y tampoco tuvieron éxito.

Así, avalados por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, diputados federales emprendieron una campaña para destituir a Montiel Reyes, porque les ha impedido participar en la entrega de programa sociales, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum la respaldó hoy en su tradicional “Mañanera del Pueblo” y recordó, además, que ya se terminaron las gestiones personales que hacían los legisladores para promoverse. “Ariadna hace un excelente trabajo. Es una mujer extraordinaria, no es fácil coordinar a todas y todos los Servidores de la Nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen los programas de bienestar permanentemente”.

Y agregó: “Lo que se terminó también en el sexenio López Obrador [Andrés Manuel] y que nosotros no lo vamos a abrir es la gestión personal de un Diputado, Diputada, para un programa social. Lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputadas y diputados. Eso se terminó porque los programas son universales y en el caso de no ser universales es casa por casa, cómo se define quién tiene el programa, no a partir de la gestión de una persona (…) pero esta cosa de que las y los diputados tienen sus gestiones personales para poderse promover, eso no. La promoción es casa por casa, pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe”.

Sheinbaum destacó que la titular de Bienestar viene del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra el aumento de cuotas en 1999-2000 y recordó su participación en las movilizaciones que encabezó como opositor el expresidente López Obrador.

La grilla contra Ariadna Montiel

Las declaraciones de la Presidenta se dan luego de que Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció el pasado 22 de abril que diputados y diputadas del partido habían manifestado su molestia con la Secretaria de Bienestar, a quien han señalado de ser “grosera” y “de no escuchar”, por lo que estaban alistando una petición para que sea destituida.

Otra mas de monreal y su grupito yendo contra la Presidenta @Claudiashein, ahora quieren correr a Ariadna Montiel, su Secretaria de Bienestar. Hasta parece q hay campaña bien orquestada para reventar a su gabinete y tumbarle sus funcionarios mas leales pic.twitter.com/UqUrzrkcYT — Shion (@ChicShion) April 22, 2025

Ante la inconformidad expresada, Monreal dijo que se ofreció de mediador para evitar que el conflicto escale pues fue durante la plenaria de San Lázaro que, en medio de gritos de “¡fuera, fuera!”, legisladores se refirieron a la titular de Bienestar.

Sin embargo, Ricardo Monreal jamás estableció comunicación con Ariadna Montiel, como prometió, mientras se potenciaba la inconformidad de algunos diputados de Morena. Uno de los inconformes es, como ya se apuntó, el mexiquense Juan Carlos Varela Domínguez, pero hay más legisladores que quieren beneficiarse personalmente de los programas públicos federales.

En la Cámara de Diputados, que controla en todos los ámbitos Monreal, se filtraron audiograbaciones de diputados inconformes con la Secretaria del Bienestar. Entre éstos están la Diputada Irma Juan Carlos, de Oaxaca, quien pretende no sólo participar en la entrega de tarjetas del Bienestar, sino en el fondo que impulsa dicha Secretaría para la población indígena.

La legisladora recordó que desde la primera visita de Montiel a la Cámara de Diputados, respondió las preguntas “déspotamente (sic)” y que los responsables de los programas sociales en los estados no tenían la orden de recibir a los legisladores.

“A lo mejor pido mucho, (pero) es sano que ya haya un cambio ahí. La corrupción está muy fuerte hasta el último rincón de las comunidades rurales, indígenas. Yo, con todo el cariño y respeto a nuestro proyecto, creo que es sano un cambio en ese lugar”, dijo.

Otra Diputada inconforme es Jessica Ramírez Cisneros, de Veracruz, quien reprochó a Monreal el trato “humillante” de Ariadna Montiel. Ante medios de comunicación, Monreal consideró que no es ético que se haga un ataque de tal magnitud a una “compañera del movimiento” y se ofreció de mediador.

