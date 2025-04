PuntosYComas ¬ Sólo 7 organizaciones que quieren nuevos partidos registran evolución

La llamada Marea Rosa presente a través de la organización “Personas Sumando en 2025, A. C.”, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, y la Asociación Civil “Personas Sumando en 2025”, que aglutina fuerzas del viejo PRD y de las organizaciones de derecha que apoyaron la llamada “Marea Rosa” del empresario Claudio X. González son dos de las organizaciones que muestran avances en el proceso de realizar asambleas de afiliación de nuevos militantes.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).- Fueron 89 las asociaciones políticas que en enero pasado notificaron al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de promover la creación de nuevos partidos políticos. Sólo 82 lograron la anuencia del INE para realizar asambleas estatales o distritales y llevar a cabo el proceso de afiliación de militantes. Sin embargo, de enero a la fecha, cinco organizaciones ya desistieron de su propósito. Tres meses después, sólo siete organizaciones han dado señales de vida, por lo menos en los registros que ha hecho públicos el INE.

Únicamente dos organizaciones muestran avances en el proceso de realizar asambleas de afiliación de nuevos militantes. La llamada "Marea Rosa" está presente a través de la organización “Personas Sumando en 2025, A. C.”, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Esta organización, que aglutina también membretes de derecha, se inscribió para promover el partido Somos México.

La Asociación Civil “Personas Sumando en 2025”, que aglutina fuerzas del viejo PRD y de las organizaciones de derecha que apoyaron la llamada “Marea Rosa” del empresario Claudio X. González, había notificado al INE, hasta el martes 22 de abril del 2025, la celebración de 27 asambleas distritales, de las 200 que tendrían que llevar a cabo en el transcurso del 2025. Es la organización que más actividad tiene registrada oficialmente.

Otra organización que también muestra algunos avances es la que regentean algunos socios políticos de Morena que pretenden tener su propio membrete: la Asociación Civil “Construyendo Sociedades de Paz”. Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de la organización “Construyendo Sociedades de Paz A. C.”, que impulsa el partido que se llamaría Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El jueves 10 de abril del 2025, en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador morenista Flores Cervantes proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, exclamaban fervorosamente “Amén”, en el recinto oficial de un gobierno laico.

En esa rueda de prensa Flores Cervantes reveló que, desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para la integración del partido Construyendo Solidaridad y Paz, que pretendería revivir al desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Aunque aclaró que seguirá en Morena, el legislador dijo que ya se han realizado 20 asambleas estatales desde marzo para la constitución del partido Construyendo Solidaridad y Paz, en caso de que recibiera el registro oficial por parte del Instituto Nacional Electoral en julio del 2026. Así reseñaron estos hechos los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho, en una nota informativa publicada en el periódico capitalino La Jornada, el jueves 10 de abril del 2025.

“Construyendo Sociedades de Paz” había notificado al INE, hasta el pasado martes 22 de abril del 2025, la celebración de 23 asambleas distritales, de las 200 que deberá llevar a cabo en el transcurso del 2025.

LOS ELBISTAS

Otro caso muy visible es el del “Movimiento Único de Renovación Opositora Muro, A. C.”, encabezado por José Fernando Gonzalez Sánchez, presidente de su Comisión Nacional Ejecutiva. Exdirigente de Redes Sociales Progresistas (que perdió su registro oficial en el 2021). González Sánchez es yerno de la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Elba Esther Gordillo (está casado con su hija Maricruz Montelongo Gordillo), y promueve el Partido Muro, acrónimo del Movimiento Único de Renovación Opositora.

El domingo 6 de abril del 2025, José Fernando González publicó un mensaje en “X” en el que critica al partido en el gobierno: “En Xalapa, llevamos a cabo la Primera Asamblea Distrital en el estado y en todo el país. Este encuentro marcó un paso fundamental en la construcción de un movimiento crítico, plural y opositor al modelo hegemónico y monopartidista que pretende Morena. En mi mensaje, pedí a los asistentes apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, solicitando que nos lleven a la prosperidad compartida que prometieron. México es diverso y plural. No aceptaremos la hegemonía de un solo partido. Defenderemos la democracia y las libertades”.

En una entrevista publicada por la revista Forbes, el 18 de noviembre del 2020, se le preguntó a González Sánchez: ¿Redes Sociales Progresistas es el auténtico partido de los profesores? Respondió: “No somos un partido de ninguna profesión en particular, aunque hay muchos maestros que militan. Estamos formados por profesionales de todo tipo y por sindicatos de diferentes ramas de la economía. Quizá por mi participación en la educación pública y por mi vínculo con la maestra Elba Esther Gordillo pueda pensar (que es de los profesores), pero no es así. Solo tenemos 1,500 profesores como afiliados de 470,000 militantes del partido”.

¿Es Redes Sociales Progresistas un satélite de Morena?, le preguntó el reportero de Forbes. Esta fue la respuesta de González Sánchez: “De ninguna manera. Nosotros no somos satélites de nadie ni tendremos lealtades absolutas más que con el pueblo y con la sociedad, que nos ha ayudado a ser partido. Hicimos un nuevo partido, porque no estamos de acuerdo en la falta de diagnósticos y que no se le está dando espacio a los jóvenes (en otros grupos partidistas). México tiene jóvenes brillantísimos que debieran ser ejemplo de otros y los partidos deberían abrirles las oportunidades”.

Hasta el pasado martes 22 de abril del 2025 el “Movimiento Único de Renovación Opositora Muro, A. C.” solo había realizado una de cinco asambleas distritales programadas. Cuatro fueron suspendidas por falta de quorum.

OTROS MORENISTAS

Édgar Francisco Garza Ancira, representante legal de la organización “Que siga la democracia”, es consejero nacional y estatal de Morena, por lo que su intención de crear otro partido viola los estatutos de su actual partido. Por esa razón, el pasado 21 de febrero del 2025 la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento sancionador en contra de Garza Ancira, por promover que esa Agrupación Política se convierta en un partido político nacional. Garza Ancira es también esposo de Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del grupo parlamentario Morena en la Cámara de Diputados, publicó el pasado 21 de febrero del 2025 la plataforma digital Animal Político.

El 30 de marzo del 2023, en un comunicado oficial el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Consejo General de esa institución determinó sancionar a la Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, luego de haber entregado información y documentación falsa al Instituto, consistente en 14 mil 940 firmas de personas fallecidas, con las que pretendía apoyar la realización del ejercicio de la Revocación de Mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) realizó el cotejo y análisis de las firmas recibidas y concluyó que de los 14 mil 957 apoyos entregados por la Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, 14 mil 940 fueron bajas por defunción, es decir, se presentó ante el Instituto documentación apócrifa con la finalidad de aumentar de manera dolosa los apoyos de la ciudadanía a la Revocación de Mandato, con lo que se actualizó la infracción prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, explicó el INE.

MUCHACHOS DE NICO

La Asociación Civil “Movimiento Ambientalista Social por México”, promueve un partido político que se llamaría PasxMex Partido Ambientalista Social y sus representantes legales ante el INE son Mauricio Soto Caballero, Esmeralda Badillo Barba, Mónica Yuliana Aros Salcido y Karla Alejandra Badillo Barba. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A qué corriente política pertenecen?

El 3 de febrero del 2024 nuestro diario digital SinEmbargo.mx publicó que Mauricio Soto Caballero, empresario y consejero de Morena, acusado de haberse reunido y haber aceptado millones de pesos del narco para la campaña de Andrés Manuel López Obrador de 2006, negó en entrevista haberse reunido con miembros del crimen organizado o con agentes de la DEA para grabar y vincular a Nicolás Mollinedo, exchofer y excolaborador del actual Presidente, en este supuesto esquema irregular.

Según la versión publicada por SinEmbargo.mx, Soto Caballero trató de grabar en dos ocasiones a Nicolás Mollinedo para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado, no obstante en un primer intento la grabadora se apagó y en el otro no fue “concluyente”. La nota que le involucró, publicada en la plataforma digital ProPublica, señala: “Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente”.

El 31 de enero del 2024 la plataforma digital Infobae publicó que en 2019, Nicolás Mollinedo, exchofer de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora expresidente se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa para presentar a su nueva organización, con miras a convertirla en partido político y participar en las elecciones de 2021. Junto con el actor Ariel López Padilla, el empresario Mauricio Soto Caballero y Esmeralda Badillo Barba, el exchofer de AMLO lanzó el ”Movimiento Ambientalista Social por México (Más X México)”. Esta organización pretende ahora convertirse en partido político en el 2026.

El Instituto Nacional Electoral tiene registrada en su plataforma oficial de internet que esta organización le notificó la realización de dos asambleas distritales, las cuales fueron suspendidas por falta de quorum.

OTROS EXPERREDISTAS

La Agrupación Política Nacional “Frente por la Cuarta República”, que promueve el partido Frente por la Cuarta República tiene como representante legal a Elías Miguel Moreno Brizuela, exsenador por el PRD (2000-2006), quien en 2007 fue designado Secretario de Protección Civil por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, actual secretario de Economía del gobierno federal y en el 2012 fue designado Jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por Miguel Ángel Mancera. Jorge Esteban Lima García dirirente de la Asociación Política Nacional Frente por la Cuarta República.

Esta Asociación Política notificó al INE la realización de 11 asambleas distritales, de las cuales sólo pudo lleva a cabo una y canceló 10 por falta de quorum. Ese registro es el que aparece en la página oficial del INE hasta esta semana.

VAN EN CERO

Por su parte la Asociación Civil “Transformación que Fortalece a México, A. C”, que pretende constituir un partido que se llamaría Transformación que Fortalece a México, tiene como su representante legal ante el INE a José Martín Enciso Pacheco, quien fue candidato de Encuentro Social, partido afín al gobierno de la Cuarta Transformación, por la alcaldía de Epazoyuca, Hidalgo, y después aspirante por Morena a la presidencia municipal de Tecámac, en el Estado de México. Hasta el pasado martes 22 de abril del 2025 esta organización sólo había intentado la realización de una asamblea distrital que se canceló por falta de quorum.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado/ Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).