La SSC abre vacantes para ser Policía Penitenciario; estos son los requisitos

La SSC busca reclutar policías penitenciarios mediante un riguroso proceso. Quienes cumplan los estrictos requisitos recibirán dos mil pesos quincenales durante su capacitación.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).— La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abrió una nueva convocatoria para reclutar aspirantes a Policía Penitenciario con un proceso de selección que incluye evaluaciones médicas, psicológicas y un internado académico de tres meses con un apoyo económico de dos mil pesos quincenales.

Los interesados deberán realizar un pre-registro en línea a través de la plataforma https://aspirantesup.ssc.cdmx.gob.mx y posteriormente entregar documentación en las oficinas de la Subdirección de Administración Escolar y Reclutamiento de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, ubicada en Camino al Desierto de los Leones número 5715, colonia Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón.

También se recibirán documentos en la sede de Tránsito, en Av. San Antonio Abad número 130, colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.

#Convocatoria | Si tienes vocación de servicio y quieres proteger a la sociedad, participa en el proceso de reclutamiento de aspirantes con perfil de policía penitenciario de la #SSC.

¡Únete a #LaMejorPolicía! 👮🏻👮🏻👮🏻

Consulta los requisitos 👉🏼 https://t.co/MWWzdrGKOP… pic.twitter.com/kUvGIqXp8U — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 23, 2025

¿Cuáles son los requisitos?

Nacionalidad mexicana (doble nacionalidad debe reportarse).

(doble nacionalidad debe reportarse). Edad : 18 a 35 años cumplidos.

: 18 a 35 años cumplidos. Estatura mínima : 1.60 metros (hombres) y 1.50 mujeres (mujeres).

: 1.60 metros (hombres) y 1.50 mujeres (mujeres). Escolaridad : Bachillerato concluido como mínimo.

: Bachillerato concluido como mínimo. IMC : Entre 18.5 y 30.0 kg/m².

: Entre 18.5 y 30.0 kg/m². Agudeza visual: 20/20 a 20/40 sin alteración en percepción de colores.

¿Qué documentos se deben presentar?

Acta de nacimiento certificada

Certificado de bachillerato

Cartilla militar liberada (hombres)

Constancias de no antecedentes penales y administrativos

Comprobante de domicilio reciente

Fotografías infantiles y de cuerpo completo

Quedarán automáticamente fuera del proceso aquellos aspirantes que no acrediten los requisitos básicos de ingreso, no aprueben el riguroso Proceso de Evaluación de Control de Confianza o no completen satisfactoriamente el Programa de Formación Inicial. Asimismo, serán excluidos quienes utilicen medios fraudulentos durante cualquier etapa de evaluación, se presenten bajo influjo de alcohol o drogas a las pruebas, o entreguen documentación falsificada o con alteraciones.

Tampoco podrán participar exintegrantes de la Policía Preventiva de la Ciudad de México que no cumplan con la normatividad de reingreso, ni quienes tengan antecedentes de suspensión, inhabilitación o destitución en instituciones policiales o de seguridad pública.

Quienes superen todas las etapas recibirán atención médica durante su formación y se integrarán a la SSC con el grado de Policía Penitenciario. La convocatoria hace especial énfasis en que los aspirantes no deben tener familiares procesados en centros penitenciarios o, en caso afirmativo, serán asignados a centros diferentes.

Esta iniciativa forma parte del fortalecimiento del sistema penitenciario capitalino, que busca profesionalizar a sus elementos con estrictos estándares de selección. Las autoridades advierten que cualquier intento de fraude en el proceso será motivo de descalificación inmediata.

Para mayor información, los interesados pueden consultar los detalles completos en el sitio oficial de la SSC o acudir directamente a los puntos de atención designados. La dependencia reiteró que no se requiere intermediarios para participar y que todo el proceso es gratuito.