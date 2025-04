La popularidad del Presidente de EU se hunde, según encuestadoras afines y distantes

Los encuestadores aún tienen dificultades para evaluar plenamente la fuerza del apoyo a Donald Trump. En 2024, las encuestas preelectorales subestimaron al magnate en un promedio de alrededor de tres puntos porcentuales. Pero incluso los ejercicios que evaluaron su apoyo con mayor precisión, como AtlasIntel, ahora muestran índices de aprobación netos negativos.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos ha quemado una parte de su ventaja en popularidad durante los últimos meses, y pasó de ser mayoritariamente aceptado a ser rechazado por un mayor número de estadounidenses. Hoy está en rojos, según varias encuestas de medios antagónicos como The New York Times, que es opositor de Donald Trump, o como Fox News, que es afín a él.

Según Real Clear Polling, un ponderado de encuestas, aprueba a Trump 46.1 por ciento de los estadounidenses mientras que 51.6 por ciento lo rechaza. El dato de Fox News es todavía más dramático: un 44 por ciento de los ciudadanos lo acepta, pero 55 por ciento lo rechaza. La distancia entre un dato y otro es de 11 puntos porcentuales. Fox News es la empresa de medios en la que el Presidente estadounidense confía más.

La revista británica The Economist –junto con la encuestadora You Gov– también plantea un panorama oscuro para Trump. A favor del Presidente está un 44 por ciento de la población, mientras que los que están en contra ya son un 53 por ciento. Son nueve puntos porcentuales entre un porcentaje y otro.

Según el promedio de encuestas que realiza The New York Times, el índice de aprobación del Presidente Trump ha caído de forma constante durante sus primeros tres meses en el cargo. El índice de aprobación de Trump se ha desplomado a cerca del 45 por ciento desde el 52 por ciento una semana después de asumir el cargo. Alrededor de la mitad del país desaprueba ahora su gestión, según las encuestas que pondera el medio.

Los presidentes estadounidenses suelen asumir el cargo con un amplio apoyo que se desvanece con el tiempo. Sin embargo, la aprobación de Trump ha caído ligeramente más rápido que la de sus predecesores, dice el diario. Trump comenzó su mandato con el segundo índice de aprobación más bajo para un Presidente en la historia moderna. El único Presidente reciente que comenzó en una peor posición fue Trump en su primera toma de posesión.

El promedio de encuestas, elaborado por The New York Times, incluye casi todas las encuestas publicadas que miden el índice de aprobación de Trump. El objetivo de un promedio de encuestas es equilibrar los sesgos de las encuestas individuales, que pueden variar en calidad y frecuencia, y facilitar el seguimiento de los cambios en la opinión pública a lo largo del tiempo. El promedio no aborda directamente las causas de la disminución de la aprobación, ni si éstas se deben a acciones específicas como la implementación de aranceles, sus amenazas a aliados o las fluctuaciones en los mercados.

“En promedio, en todas las encuestas, las cifras de aprobación de Trump continuaron cayendo después de que impusiera aranceles globales radicales mediante una orden ejecutiva. Si bien se han realizado pocas encuestas de alta calidad antes y después del anuncio de los aranceles, la mayoría no mostró una disminución significativa después de lo que Trump llamó el ‘Día de la Liberación’”, dice el diario.

“Todavía es demasiado pronto para comprender completamente cómo un evento como ese ha moldeado la opinión pública. En su segundo mandato, Trump ha buscado transformar la economía global, tomar medidas enérgicas contra la inmigración, reducir el tamaño del Gobierno federal, y reformar los bufetes de abogados y las universidades estadounidenses. Esta ofensiva forma parte de una estrategia de ‘inundación de la zona’ ideada por los asesores y aliados de Trump para aplastar cualquier oposición”, agrega el Times.

Trump está cumpliendo muchas de las promesas que hizo como candidato, afirma el diario, pero incluso algunos simpatizantes han expresado su preocupación por algunas de sus acciones. “En particular, los amplios aranceles impuestos a docenas de países han irritado a aliados y adversarios. La guerra comercial sumió en la agitación los mercados económicos mundiales, antes de que Trump suspendiera los aranceles durante 90 días, alegando conversaciones con otros países sobre nuevos acuerdos comerciales”.

“Las encuestas muestran una ligera disminución en su apoyo entre los votantes republicanos. Gran parte de la disminución en la aprobación proviene de los votantes que se identifican como independientes, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Su popularidad entre este crucial bloque electoral en enero se situó en un 41 por ciento de aprobación y un 46 por ciento de desaprobación. En la encuesta de Quinnipiac de mediados de abril, el 58 por ciento de los independientes dijo desaprobar el desempeño del Presidente, mientras que sólo el 36 por ciento lo aprobaba”, reporta The New York Times.

Los encuestadores aún tienen dificultades para evaluar plenamente la fuerza del apoyo a Trump. En 2024, las encuestas preelectorales subestimaron a Trump en un promedio de alrededor de tres puntos porcentuales. Pero incluso las encuestas que evaluaron su apoyo con mayor precisión, como AtlasIntel, ahora muestran índices de aprobación netos negativos.

“Trump considera su segundo mandato un éxito rotundo. Se ha jactado de una reducción significativa en los cruces fronterizos ilegales, miles de millones de dólares en nuevas inversiones con sede en Estados Unidos, la liberación de estadounidenses encarcelados en el extranjero y la erradicación de iniciativas de diversidad en los sectores público y privado. También ha prometido que se avecinan nuevos acuerdos comerciales, incluyendo con China”, sostiene el diario.

"Vamos a ganar dinero con todos, y todos estarán contentos", declaró Trump a la prensa, frente a la Casa Blanca, este miércoles.