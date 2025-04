La carta a Morena habla sobre la ética y llama a que "no se adelanten", dice Claudia

Durante su conferencia de prensa matutina, a Sheinbaum se le preguntaron detalles sobre el escrito que hará llegar a sus compañeras y compañeros de movimiento en medio de la polémica que se desató por los presuntos actos anticipados de campaña de la Senadora Andrea Chávez en Chihuahua.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este jueves que la carta que enviará a Morena no está dirigida a "nadie en particular", y que ésta habla del origen del partido, de su ética y de los principios de la militancia, a la cual hace un llamado a no adelantarse en los procesos electorales.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntaron detalles sobre el escrito que hará llegar a sus compañeras y compañeros de movimiento en medio de la polémica que se desató por los presuntos actos anticipados de campaña de la Senadora Andrea Chávez en Chihuahua.

"La carta no es contra nadie en particular porque no. Andrea Chávez es una Senadora joven, que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto. Es en general a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado, y no va dirigida ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios de uno y otro", dijo Sheinbaum Pardo.

"Segundo, habla más bien la carta de lo que ha sido, cómo surge Morena, cuál es la ética, los principios de la militancia de Morena, y una recomendación de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la Ley porque no es la Presidenta quien tiene que sancionar, es el INE en todo caso si se presenta alguna queja o el Tribunal Electoral. Para eso hay una Ley Electoral o leyes electorales", agregó.

De acuerdo con Sheinbaum, el documento va "en el sentido de la ética de la militancia de Morena, y es una recomendación a todos de que habrá tiempo para todo, y que en todo caso como siempre lo mejor y lo que da más resultados es el casa por casa". "Entonces va en ese sentido y ya Morena tendrá que hacerla pública porque estos comentarios ya salen más allá de la Presidencia de la República", insistió.

Desde Palacio Nacional, reiteró que tomó la decisión de no presentar la misiva en la "mañanera" porque "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa". "Ya que la haga pública la dirigencia de Morena", añadió.

Finalmente, la Presidenta de México expresó respeto por sus compañeras y compañeros, quienes la han estado acompañando en la construcción del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación (4T).