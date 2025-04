China niega que haya diálogo con EU sobre guerra comercial y exige retirar aranceles

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS).- El Gobierno chino subrayó que actualmente "no existen negociaciones" entre China y Estados Unidos para resolver las tensiones comerciales, y exhortó a la Casa Blanca a cancelar completamente la totalidad de medidas arancelarias unilaterales implementadas contra el gigante asiático si realmente quería solucionar la crisis comercial abierta entre las dos superpotencias.

En este sentido, el funcionario chino recordó que el aumento unilateral de aranceles fue iniciado por Estados Unidos, por lo que China instó a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas, mostrar sinceridad en las conversaciones y retomar la vía correcta del diálogo. "La guerra comercial fue provocada unilateralmente por Estados Unidos", resumió.

JUST IN: 🇨🇳🇺🇸 China says it has not had any trade negotiations with the United States, contradicting President Trump's claims. pic.twitter.com/wu2QCepSNg

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 24, 2025