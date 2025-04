Katy Perry "vuela" y cautiva a todos en su primera noche en la Ciudad de México

Entre los temas que sonaron durante la presentación la Arena Ciudad de México se encuentran "California Gurls", "Last Friday Night" , "Dark Horse", "Woman's World" y "Daisies", todo con un gran nivel de producción y felicidad de los asistentes.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- La cantante Katy Perry llevó a más de 20 mil asistentes en la Arena Ciudad de México a vivir una aventura espacial y como si de un videojuego se tratara con su The Lifetimes Tour.

Este miércoles, miles de personas se dieron cita en el norte de la capital mexicana, para el inicio de la gira de Katy Perry. Al entrar a la Arena Ciudad de México se observaba un escenario con varias pantallas en las que aparecían los videos de la cantante de California, además de una especie de jaula en lo alto y en el centro de la larga pista, elementos que auguraban un espectáculo que llamaría la atención.

En los pasillos desfilaban personas con trajes que hacían alusión a alguna etapa musical de la cantante, desde ropa con elementos de pasteles, helados y golosinas, hasta aquellos que inspirados en hadas y mariposas llevaban alas con luces, otros vestidos de hongos y algunos más en colores metálicos y con temática espacial.

Un viaje galáctico

A las 9 de la noche las personas seguían entrando al recinto, sin embargo, fue el momento para que la DJ mexicana Mariana Bo empezará a subir los ánimos con una presentación que duró media hora.

A las 10 de la noche la Arena Ciudad de México estalló en gritos cuando las luces se apagaron y las múltiples pantallas empezaron a presentar una historia de ciencia ficción en la que la imagen Katy Perry creada con inteligencia artificial aparecía para cumplir ciertas misiones que involucraban las etapas de su carrera y sus discos.

Perry apareció en el centro de la Arena dentro de una especie de jaula a la que simulaba estar conectada por cables, como si estuviera flotando, mismos de los que se desprendió para iniciar la aventura que duraría dos horas.

Gran espectáculo

Hablar de Katy Perry es hacerlo de espectáculos dignos de recordar y este no fue la excepción. Tras aparecer en el escenario junto a sus bailarines y cantar "Artificial", Katy se dedico a desplegar una serie de elementos que hicieron de su presentación una de las que sus seguidores saldrían con una gran sonrisa.

"Dark Horse" fue la primera canción en la que se escuchó a todo el público cantar y emocionarse. Posteriormente, con unos andamios colocados en el centro de la pista y ya con un cambio de vestuario de Perry, la figura de una mujer que carga una esfera -que sin duda recordaba a Atlas- sirvió de fondo para cantar "Woman's World", "California Gurls", "Last Friday Night" y "I Kissed a Girl", esta última dentro de una especie de jaula circular que se elevó en lo alto, canciones que todos corearon y disfrutaron.

La noche siguió con varios cambios de vestuario (fueron más de 6) que se iban adecuando a los elementos que aparecían para continuar con el viaje musical, una especie de hongos o medusas futuristas con un vestuario en colores claros, una batalla en la que se enfrenta a un ser digital que se mostraba en las pantallas con un estilo intergaláctico y hasta lo que pareciera ser un sable al estilo Star Wars mientras interpretaba "E.T.", hasta usar unas botas con algodón de azúcar, cada elemento estaba bien pensado.

Momentos icónicos: entre vuelos y fans

Durante un punto del concierto, Katy subió al escenario a dos personas vestidas con un traje azul que hacia alusión al que Perry usó en su viaje al espacio, tras intentar platicar con ellos en inglés los invitó a quedarse en el escenario para interpretar con ella "The One That Got Away".

Entre los momentos memorables del espectáculo, estuvo el ver a Katy Perry "volar" por la Arena Ciudad de México, a través de arneses y hasta de una especie de mariposa galáctica mientras cantaba "Roar", la cantante recorrió el recinto en varias ocasiones confiada y feliz, mientas la gente se emocionaba y aplaudía la destreza de la actriz que se nota cómoda en el aire.

Katy Perry cerró una noche mágica para sus seguidores al interpretar "Firework", caminar por todo el escenario y mostrarse feliz del resultado de la primera fecha en la capital mexicana.

