Trump condena el ataque ruso en Ucrania que dejó 12 muertos; "no era necesario", dice

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el bombardeo lanzado por las fuerzas armadas rusas sobre Kiev, y que dejó una docena de muertos y casi cien heridos, "no era necesario" y llegó "en muy mal momento", en aparente alusión a las conversaciones para un alto al fuego que no han resultado.

"Vladímir, ¡para!", imploró Trump, en una apelación directa a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien recordó que "cinco mil soldados a la semana mueren" víctimas del conflicto iniciado en febrero de 2022 por la invasión militar rusa.

I am not happy with the Russian strikes on KYIV. Not necessary, and very bad timing. Vladimir, STOP! 5000 soldiers a week are dying. Lets get the Peace Deal DONE!

From Donald Trump Truth Social 04/24/25 08:24 AM

