Trump reitera que China envía fentanilo a EU a través de México y Canadá

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que a través de Canadá y México, China envía toneladas de fentanilo a su país, el cual desde hace años atraviesa una crisis de salud de opioides y exigió que esa situación debe detenerse.

En su publicación, el magnate volvió a lanzarse contra China y criticó su decisión de no recibir aeronaves Boeing de fabricación estadunidense como respuesta a los múltiples aranceles que Estados Unidos a impuesto al gigante asiático e insistió en que castigará al país por los aviones que se comprometió a comprar. Trump también acusó que Pekín envía miles de toneladas de fentanilo.

Boeing should default China for not taking the beautifully finished planes that China committed to purchase. This is just a small example of what China has done to the USA, for years… And, by the way, Fentanyl continues to pour into our Country from China, through Mexico and…

