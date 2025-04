Los liberales canadienses van felices a las urnas. Su mayor amenaza, Trump, los salvó

A principios de este 2025, con las elecciones previstas entonces hasta octubre, las encuestas pronosticaban una contundente derrota del Partido Liberal, lo que propició la renuncia de Justin Trudeau, entonces Primer Ministro de Canadá. Sin embargo, los constantes ataques del Presidente Trump contra esa Nación voltearon las encuestas y este lunes el liberal Mark Carney, quien ha enfrentado las arremetidas del republicano, llega como el favorito.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Hace sólo cuatro meses, la elección en Canadá parecía definida. Con un Partido Liberal debilitado, su principal rival, el Partido Conservador, mostraba en un ascenso imparable. Pero el 20 de enero pasado, Donald Trump llego a la Casa Blanca y con su política económica cambió el panorama. Ahora los números indican que hay muchas posibilidades de que el partido que por años respaldó a Justin Trudeau continúe encabezando el Gobierno canadiense, ahora con Mark Carney.

Este lunes 28 de abril, Canadá celebrará elecciones federales, en las que la batalla principal la protagonizan el Partido Líberal y el Partido Conservador, ya que mientras Carney busca permanecer como Primer Ministro de ese país, el conservador Pierre Poilievre, afín a Trump, intenta desterrar las "políticas populistas" de sus adversarios. Las encuestas más recientes exhiben que el resto de los partidos no tendrán oportunidad de meterse a la batalla.

Y precisamente, la más reciente encuesta publicada en el diario The Globe and Mail expone que, hasta el corte del 23 de abril, Carney mantenía una ventaja con 42.9 por ciento de las preferencias electorales sobre Poilievre, quien reportaba un 39.3 por ciento de la intención de voto. Pero no siempre fue así. Al comienzo del presente año, el voto canadiense no favorecía a los liberales y fueron los ataques trumpistas los que cambiaron la jugada.

A principios de este 2025, con las elecciones previstas hasta octubre próximo, las encuestas pronosticaban una contundente derrota del Partido Liberal, lo que propició la renuncia de Justin Trudeau, entonces Primer Ministro de Canadá, quien el pasado 6 de enero dimitió como líder de dicha facción política, un cargo que ostentó por 11 años y que perdió por la falta de confianza de los militantes.

"Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como Primer Ministro, después de que el partido elija a su próximo líder", anunció Trudeau entre lágrimas. "Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones", agregó al tiempo que informó que el Parlamento quedaría suspendido hasta el 24 de marzo mientras se elegía a un nuevo líder, después del visto bueno de la Gobernadora General de Canadá, Mary Simon.

Trudeau dio a conocer su decisión días antes de una reunión prevista por el ejecutivo nacional del Partido Liberal para discutir los pasos siguientes en un momento en el que gran parte de las encuestas lo daban por derrotado, y por amplio margen, ante la oposición conservadora, luego de que el liberal recibiera varios reveses políticos –especialmente el odio de Trump–, la renuncia de aliados clave y unas encuestas de opinión desastrosas.

Hasta ese momento, todos apostaban por la derrota del Partido Liberal, ya que Trudeau mantenía mínimos históricos de aceptación de alrededor del 17 por ciento, y la fuerza que lo respaldaba contaba con el 21.9 por ciento de apoyo popular. En cambio, los conservadores, abiertos simpatizantes del Presidente de Estados Unidos tenían en la bolsa un holgado 44.8 por ciento del electorado.

Pero las acciones que el Gobierno estadounidense emprendió contra Canadá dieron un giro electoral que nadie esperaba contra los conservadores, quienes en cuestión de semanas dejaron de ser los favoritos. Su simpatía por Trump no le hicieron sentido a los canadienses, quienes se sintieron humillados e injustamente atacados por su vecino del sur. Pierre Poilievre ya no se perfilaba como ganador por las mismas razones por las que antes lo fue: su cercanía con Washington.

Carney no desaprovechó este contexto y expuso que Canadá estaba abierto a una “negociación integral’ con Estados Unidos sobre comercio siempre y cuando Trump les mostrara respeto. “Estamos dispuestos a comprometernos con Estados Unidos en una negociación integral, cuando a Canadá se le muestre respeto como Nación soberana", dijo en su cuenta de la red social X, tras una reunión telemática con el Consejo de Relaciones Canadá-Estados Unidos.

Medios canadienses también destacaron los efectos nacionalistas que provocaron las acciones de Trump. Por ejemplo, The Globe and Mail reportó que las amenazas de Trump contra Canadá generaron mucha ansiedad, así como el despertar de un sentimiento nacionalista, por lo que los consumidores expresaron que estaban determinados a bloquear la compra de productos de Estados Unidos.

Trump arremete contra Canadá

Desde que se confirmó su triunfo electoral, Trump la emprendió contra Canadá. La primera vez que el entonces Presidente electo estadounidense hizo alusión a una posible fusión de ambas naciones fue en noviembre de 2024, cuando Trudeau viajó de emergencia a la residencia en Mar-a-Lago de Trump, en Florida. La cadena Fox News expuso que el comentario derivó de las preocupaciones de Canadá frente a la implementación de aranceles.

Sin embargo, Dominic LeBlanc, Ministro de Seguridad Pública estadounidense, y quien también asistió a la reunión en el club de Mar-a-Lago, propiedad de Trump, afirmó que los comentarios del entonces mandatario electo fueron en tono de broma. "El Presidente [Trump] estaba contando chistes. El Presidente [Trump] estaba bromeando. Por supuesto, no se trataba de un comentario serio", sostuvo en ese momento LeBlanc frente a la prensa de Ottawa.

Pese a las críticas, Trump continuó con la supuesta broma e incluso publicó en su red social una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que aparece una bandera canadiense frente a una montaña, con la leyenda "¡Oh Canadá!". A esta situación se sumaron las amenazas de imponer aranceles de hasta el 25 por ciento a Canadá y a México –sus socios comerciales en el T-MEC– si ambos países no concretaban acciones para detener de manera efectiva la migración irregular y el tráfico de sustancias ilegales como el fentanilo.

Pero Trump continuó insistiendo en que Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos al asegurar que ese país depende en exceso del apoyo militar estadounidense. "Canadá es subsidiada por nosotros y depende de nuestro ejército. Está bien, pero van a tener que pagar por ello", amagó Trump. Al mismo tiempo, adelantó que las relaciones comerciales con ambos vecinos serían revisadas.

Además, el empresario republicano reiteró que su administración exigiría una mayor contribución financiera por parte del Gobierno canadiense en temas de defensa y comercio. "Queremos llevarnos bien con todos, pero se necesitan dos para bailar tango", insistió en tono desafiante el entonces mandatario electo estadounidense a principios de enero pasado a través de sus redes sociales.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025

Al iniciar marzo, como parte de su política comercial, el Presidente Donald Trump, anunció un arancel adicional de 25 por ciento al acero y aluminio canadienses, lo que elevó los impuestos de esos productos a 50 por ciento.

En su red Truth Social, el Presidente de Estados Unidos informó que la medida era una respuesta a la decisión de Ontario de aplicar un impuesto de 25 por ciento a las exportaciones de electricidad a EU. Aunque Trump dio un paso atrás en la medida sólo seis horas después, el golpe a los mercados financieros había sido fuerte.

Antes, en febrero, la Casa Blanca ya había anunciado la imposición de aranceles del 25 por ciento para México y Canadá, y amenazó que si cualquiera de los dos países respondía entonces habría un aumento adicional de tarifas a todos los productos que enviaran a su territorio, amago que cumplió contra Canadá un mes después al imponerle, como revancha, un arancel adicional de 25 por ciento al acero y aluminio canadienses.

Con el impuesto adicional se elevaron los impuestos de esos productos al 50 por ciento. En su red Truth Social, el Presidente de Estados Unidos informó que la medida fue una respuesta a la decisión de Ontario de aplicar un impuesto de 25 por ciento a las exportaciones de electricidad a Estados Unidos.

A finales de ese mismo mes, Trump volvió al ataque al anunciar la aplicación de un arancel de 25 por ciento a “todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos” desde el 2 de abril de este año y aseguró que los vehículos fabricados dentro del país no tendrían “absolutamente ningún arancel”, lo que el Gobierno Canadá consideró como un ataque directo hacia su Nación por lo que la respuesta de Carney no se hizo esperar.

El Primer Ministro canadiense calificó las tarifas como un "ataque directo" contra Canadá y los trabajadores automotrices de ese país. Además, advirtió que las relaciones entre ambas naciones estaban "en proceso de ruptura" por culpa de Trump. En conferencia de prensa desde Kitchener, Ontario, el líder del país destacó que ese nuevo arancel podría causar un daño sustancial al sector automotriz canadiense.

"Esperamos la orden ejecutiva para tener esa claridad, pero para que quede absolutamente claro, incluso en su versión más restringida, se trata de una medida significativa. [..] Es totalmente injustificada", expresó Carney quien dijo que estaba a la espera hablar con el Presidente estadounidense, ya que, hasta ese momento, no habían tenido comunicación desde que, el 14 de marzo, el Primer Ministro había asumido el cargo.

LIVE: my response to Trump’s new tariffs • EN DIRECT : ma réponse aux nouveaux tarifs de Trump https://t.co/DthLtEklwm — Mark Carney (@MarkJCarney) March 26, 2025

Llegado el 2 de abril, el Presidente de Estados Unidos anunció una nueva tanda de aranceles a los que llamó "recíprocos" y dirigidos a 50 países que aplican tarifas a EU, aunque dejó fuera a México y Canadá hasta este momento. Las tarifas recíprocas, explicó, estaban dirigidas a países como China, la Unión Europea, Vietnam, Taiwán, Japón, India y Pakistán, entre otros.

Trump también anunció un arancel general del 10 por ciento y uno más con el que evaluará “otras formas de fraude”. Por este motivo, dijo, China se enfrentará a un gravamen del 34 por ciento, mientras que la Unión Europea (UE) tendrá uno del 20 por ciento, Japón del 24 por ciento e India del 26 por ciento. Sin embargo, sus principales socios comerciales: México y Canadá lograron esquivar esas tarifas y el arancel global del 10 por ciento.

De acuerdo con información oficial publicada por la Casa Blanca, los productos de ambas naciones que cumplan con las reglas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrán un trato preferencial tal como se anunció el pasado 7 de marzo. "Para Canadá y México, las órdenes vigentes sobre fentanilo/migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden”, se planteó.

“Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0 por ciento, los productos que no lo cumplen tendrán un arancel del 25 por ciento, y los productos de energía y potasa que no lo cumplan tendrán un arancel del 10 por ciento", ahondó la Casa Blanca.

No obstante, Trump anunció que Estados Unidos mantendría vigentes los aranceles del 25 por ciento para productos como automóviles, acero y aluminio, así como a los productos que no estén protegidos por el tratado, por lo que Canadá respondió de la misma manera al imponer gravámenes del 25 por ciento a los vehículos fabricados en Estados Unidos que no cumplan con las especificaciones del T-MEC, medida que entró en vigor el 9 de abril.

"Habrá aranceles del 25 por ciento sobre todos los vehículos no conformes con el T-MEC procedentes de Estados Unidos, así como gravámenes del 25 por ciento sobre el contenido de los vehículos conformes con el T-MEC que no procedan de Canadá o México. El Presidente Trump provocó esta crisis comercial y Canadá está respondiendo con propósito y con fuerza", aseguró Carney en un post en X.

Si bien Canadá esquivó el 2 de abril los aranceles del 10 por ciento que Trump impuso de manera discriminada a prácticamente todo el mundo, otro asunto son los del 25 por ciento al sector del automóvil que ya estaban en vigor. Carney dijo que Canadá tomaba estas medidas "a regañadientes", pero con "previsión" a fin de ejercer "el máximo impacto en Estados Unidos y el mínimo en Canadá” y aclaró que no afectarían a los acuerdos con México.

At 12:01 EDT tonight, Canada’s counter-tariffs will come into force. There will be 25% tariffs on all non-CUSMA-compliant vehicles from the U.S., and 25% tariffs on the contents of CUSMA-compliant vehicles that are not from Canada or Mexico. President Trump caused this trade… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 8, 2025

Surge el sentimiento nacionalista

Todas estos ataques en contra de Canadá impulsaron un sentimiento nacionalista entre la población de ese país, así lo demostraron campañas de consumo de productos locales, el incremento en las ventas de las banderas nacionales y la cancelación de viajes a la Unión Americana, lo que incluso ha llevado a la empresa Air Canadá a reducir de manera proactiva cierta capacidad hacia destinos de ocio en el vecino del sur.

La periodista Judy Waytiuk, de Winnipeg, Manitoba, relató que, por ejemplo, “algunos canadienses han comenzado a boicotear los productos estadounidenses. Mientras tanto, las tiendas de comestibles están ajustando sus pedidos para alejarse de los productos estadounidenses, importando los que no están disponibles de productores nacionales de países distintos de los Estados Unidos y marcando los productos que provienen de Canadá como parte del movimiento ‘Compre productos canadienses’”.

La misma Waytiuk citó que WestJet Airlines, la segunda aerolínea más grande de Canadá, dijo que la demanda de viajes a los Estados Unidos había caído un 25 por ciento en una semana reciente, dada la amenaza de los aranceles estadounidenses, que ni siquiera ha comenzado. Air Canada también planea reducir el servicio a los Estados Unidos, dijo.

Ante este panorama, las elecciones federales de este 28 de abril serán unos comicios marcados por el patriotismo, tras las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de querer anexar a EU el territorio canadiense. Los amagos impulsaron al Partido Liberal de Carney, quien busca reafirmar su estancia como líder de Gobierno, pese a que hace unos meses esta bancada se encontraba debilitada por la baja popularidad de su exlíder y ahora exministro Justin Trudeau.

Alejandro García, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto, explicó para la agencia Radio Francia Internacional que estas amenazas y medidas que Trump tomó contra Canadá, lograron despertar “un sentimiento de patriotismo” entre los canadienses, quienes ahora se identifican con el Partido Liberal y a su vez con Carney. Además esta situación también está incrementando la participación electoral, ya que el voto anticipado aumentó en 25 por ciento.

En los comicios de Canadá, los ciudadanos no eligen al Primer Ministro de manera directa, sino que los electores, al momento de emitir su voto, lo hacen por los miembros de la Cámara de los Comunes; en consecuencia, el líder del partido que logre obtener la mayoría de escaños es quien asume como Primer Ministro, de acuerdo con la agencia de noticias Radio Francia Internacional.

– Con información de Obed Rosas y Europa Press

