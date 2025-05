Sheinbaum exige a bancos más créditos para mexicanxs. Se debe crear bienestar, dice.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este jueves a los empresarios reunidos en la 88 Convención Bancaria mayor acceso al crédito para los mexicanos, pues destacó que sólo el 33 por ciento de los mexicanos tiene acceso a esta oportunidad.

En este sentido, la Jefa del Ejecutivo destacó que "un objetivo del Gobierno y la banca tiene que ser mayor acceso al crédito, si queremos que haya no solamente crecimiento, sino fundamentalmente bienestar para las y los mexicanos".

Sheinbaum comentó que el objetivo es la prosperidad para todas y para todos los mexicanos y eso sólo se puede lograr si la economía se riega desde abajo, lo que calificó como un gran cambio que sucedió a partir del año 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador conquistó la Presidencia de la República.

"Nosotros no podemos hablar de prosperidad en el país si la prosperidad no es compartida, si la prosperidad llega para un sector de la población y no llega al que menos tiene, entonces no se puede hablar de un país próspero. Hoy la economía se está regando desde abajo con el aumento al salario mínimo, con los programas de bienestar", concluyó.