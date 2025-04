Trump vuelve contra Harvard: la acusa de proferir odio y pide transparentar recursos

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nuevo contra la Universidad de Harvard y tildó al centro de educación superior de "institución antisemita de extrema izquierda con estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar el país".

El presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, anunció este lunes que la prestigiosa institución académica ha presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump después de que congelara subvenciones valoradas en más de tres millones de dólares al considerar que no ha puesto freno a las protestas estudiantiles en contra de la guerra en la Franja de Gaza.

Asimismo, Trump confirmó que uno de los abogados que se encargará de llevar la demanda de la universidad contra el Gobierno estadounidense está contratado por una de las compañías que actualmente gestionan los hijos del Presidente norteamericano.

"Harvard es una amenaza para la democracia, con un abogado que me representa, y por lo tanto, debería ser obligado a renunciar de inmediato o ser despedido", escribió en Truth Social.

Harvard is an Anti-Semitic, Far Left Institution, as are numerous others, with students being accepted from all over the World that want to rip our Country apart. The place is a Liberal mess, allowing a certain group of crazed lunatics to enter and exit the classroom and spew…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 24, 2025