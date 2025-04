GenteAsí ¬ Creador de contenido se aplica "tortura china" para monetizar en Twitch

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Un creador de contenido en Twitch, una plataforma de transmisión en vivo, decidió aplicarse la “tortura china” a él mismo para conseguir más seguidores y para monetizar más.

Hace unos días, este hombre, quien se hace llamar IZIDORE en dicha plataforma, lanzó una transmisión titulada Bits = Water Drops. Es decir, Bits igual a gotas de agua. Digamos que los bits son como likes, pero cada uno de estos bits implica una donación monetaria.

Entonces, lo que proponía IZIDORE, y en efecto llevó a cabo, es que por cada bit dejaría que una gota le cayera en el cráneo, a esto se le ha llamado la tortura china o la gota china. La velocidad y el ritmo con que caerían las gotas lo decidiría el público, pues es quien envía los bits.

Rápidamente: este tipo de tortura, aunque sí lastimaba la piel de la víctima después de un tiempo, en realidad es una tortura psicológica que no nació en China, sino en Europa. Después de un tiempo de que comienza a caer la gota, la persona no sabe cuándo caerá la siguiente y eso le va a causando ansiedad, además de una leve incomodidad, pero incesantemente.

De acuerdo con José Mateo Albuerne, editor del medio especializado en videojuegos, tecnología y entretenimiento, 3DJuegos, IZIDORE había hecho directos desde 2018 y rara vez pasaba de 100 cuentas conectadas.

Twitch streamer izidore has been BANNED for 24 hours after going viral for doing Chinese water torture on stream

The ban is for “soliciting money for self-destructive behavior” pic.twitter.com/rSn9lHTCHR

— yeet (@Awk20000) April 15, 2025