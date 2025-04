Juez suspende una orden de Trump para retirar fondos federales a ciudades santuario

Por Jesús García

Los Ángeles, 24 de abril (La Opinión).- Un Juez federal de la Corte de Distrito Norte en California suspendió una orden del Presidente Donald Trump para retirar fondos federales a ciudades santuario que protegen a migrantes.

El Juez William H. Orrick consideró que ciudades y condados santuario demostraron el “daño irreparable” si el Gobierno del Presidente Trump, a través del Departamento de Justicia (DOJ), les bloquea fondos federales.

“Las ciudades y condados también han demostrado la probabilidad de sufrir daños irreparables [ya que la] amenaza de retener la financiación les causa un daño irreparable en forma de incertidumbre presupuestaria, privación de derechos constitucionales y socavamiento de la confianza entre las ciudades y condados, y las comunidades a las que sirven”, indicó la orden del Juez emitida este jueves.

Las acciones del Presidente Trump se enfocan en presionar a las ciudades y condados santuario que descartan colaborar con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a fin de aplicar el plan de deportación masiva del mandatario republicano.

La demanda fue presentada por la ciudad y el condado de San Francisco, California, además del condado de Santa Clara, la ciudad de Portland, el condado de Martin Luther King, Jr., la ciudad de New Haven, la ciudad de Oakland, la ciudad de Emeryville, la ciudad de San José, la ciudad de San Diego, la ciudad de Sacramento, la ciudad de Santa Cruz, el condado de Monterey, ciudad de Seattle, la ciudad de Minneapolis, la ciudad de St. Paul y la ciudad de Santa Fe.

BREAKING: Activist Judge William Orrick of California has blocked the Trump administration from withholding funds from 16 'sanctuary' cities and counties who protect illegal aliens. pic.twitter.com/kFMmx9tsIK

— America (@america) April 24, 2025