ENTREVISTA ¬ Acelerar cambio en Telecom da pie a mentiras, debe discutirse con calma

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- El Senador de Morena Javier Corral Jurado aseguró que acelerar la discusión de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, da pie a que desde la oposición se fabriquen mentiras y engaños, por ello, dijo, debe analizarse con calma.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Legislador señaló que la oposición busca exagerar la situación y darle un mote negativo a una iniciativa que en su contenido es buena.

"Me parece que se está dando una exageración y quieren encontrar un mote, una operación engañosa para describir una iniciativa que en su contenido general es muy buena, que contiene avances, que contiene aspectos positivos, pero que en efecto, la prisa de procesamiento de esta iniciativa está dándole pie a tantas mentiras, a tantas cosas que se han dicho hoy en la comisión de las comisiones unidas y en el debate de los medios, les está dando pretexto porque no la han leído".

Javier Corral reiteró la importancia de abrir la discusión para escuchar a todas las voces, recibir propuestas y corregir errores.

"Yo creo que debe abrirse el espacio de discusión primero para escuchar las inquietudes que sean genuinas, para escuchar las preocupaciones en torno a competencia, a libertad de expresión, pero también para aclarar todas estas mentiras y estas interpretaciones que son extremas".

Este día, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con 29 votos a favor y nueve en contra, el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El proyecto, que busca regular el espectro radioeléctrico, prohibir la transmisión de propaganda extranjera y empoderar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pasará al Pleno del Senado para su discusión y votación, lo cual se prevé que ocurra el lunes 28 de abril.

La iniciativa, enviada al Senado el pasado miércoles, propone un nuevo marco legal con 283 artículos y 27 transitorios, transfiriendo las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá funciones de regulación, supervisión y sanción en el sector.

Entre sus objetivos está prohibir que concesionarios transmitan propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, medida impulsada tras la difusión de un spot antimigrante del Gobierno de Estados Unidos en algunos canales mexicanos de televisión abierta y de paga.

Durante la sesión, la oposición, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), criticó la aprobación “fast track” de la iniciativa y la falta de un parlamento abierto, además de argumentar que la Ley podría limitar la libertad de expresión.

"¡Entiendo que tengan prisa, pero la no frieguen!", expresó Ricardo Anaya, legislador del PAN, quien advirtió que la bancada que representa se opondrá a la aprobación de la reforma en el Pleno del Senado cuando sea discutida. "Van a tener que pasar por encima de nosotros en el Pleno. Esta no es una Ley, es una censura", acusó.

Morena va por el control total de internet, redes sociales, radio y TV. Publicaron el dictamen de la #LeyCensura anoche a las 10:00 pm. La comisión fue hoy a las 10 am: 226 páginas que ni siquiera leyeron.

Esto no es un hecho aislado. Es parte de un plan de censura y control.…

Al respecto, Javier Corral indicó que a diferencia de la llamada "Ley Televisa", la cual fue aprobada en marzo de 2006 por el pleno de la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad, en un lapso de 7 minutos y sin lectura previa, la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum no atenta contra el pueblo de México.

"La Ley Televisa fue criticada por ser un fast track. Ese fast track de la Ley Televisa a nosotros nos llamó la atención de la premura con que lo hicieron, en menos de una semana y con una aprobación siete minutos en la Cámara de Diputados se aprobó todo. En contenidos es absolutamente inadmisible comparar esto con la Ley Televisa, aquel era un atraco a la Nación".

El Senador señaló que la Presidenta Sheinbaum no busca imponer la aprobación de la Ley, ni repetir las prácticas de los gobiernos neoliberales.

"Yo estoy seguro que la doctora no quiere imponer ningún tipo de discusión. Ello no quiere de modo alguno asemejarse a sus adversarios sino repetir un modelo que está demeritando por las prisas contenidos que son muy importantes. No hay que repetir ese error, hay que darle otro procesamiento".

Finalmente, Javier Corral desechó cualquier clase de polémica en torno a la iniciativa y recordó que esta es un mandato que la reforma constitucional de diciembre del año pasado generó al Congreso.

"La Ley es un mandato de la reforma constitucional para armonizar y rediseñar la Ley. En el transcurso de la elaboración de la iniciativa se presentó este spot, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló su preocupación por este tema y dijo que enviaría al Congreso una disposición para dejar perfectamente claro la necesaria supervisión y regulación de este tema, no la prohibición. Nunca se ha hablado de prohibir contenidos extranjeros así sean spots, lo único que se ha dicho, y es lo que viene en la iniciativa, es que haya un procedimiento mediante el cual cuando sean patrocinados, pagados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas del exterior haya un proceso de supervisión por parte de la Segob".

