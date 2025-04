El Vaticano publica PRIMERA FOTO de la tumba de Francisco; será de mármol de Liguria.

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS).- La tumba del Papa Francisco será de mármol de la región italiana de Liguria y llevará la inscripción "Franciscus", además de la reproducción de su cruz pectoral, según ha avanzado el Vaticano este jueves.

También ha revelado que la tumba se encuentra en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina (Capilla de la Salus Populi Romani) y la Capilla Sforza de la basílica liberiana, cerca del Altar de San Francisco, en la Basílica de Santa María la Mayor.

Precisamente, el Papa Francisco expresó su deseo de ser enterrado en una tumba realizada con piedra de Liguria, "la tierra de sus abuelos". Además, en su testamento pidió que su sepulcro estuviese "en la tierra", que fuese "sencillo", sin decoración, y con la única inscripción "Franciscus".

Pope Francis’ tomb in the Basilica of St. Mary Major has been made with materials from the Italian region of Liguria. It is a simple tomb bearing only the inscription “Franciscus” and a reproduction of the late Pope’s pectoral cross.

