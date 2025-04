Pasta de Conchos: 19 años y de las entrañas del carbón siguen brotando los cuerpos

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- En la región carbonífera de Coahuila, donde se ubica Pasta de Conchos y donde desde hace décadas se ha padecido la explotación impuesta por las empresas mineras, saben bien que el carbón siempre ha sido de los privados o del Estado, que la riqueza siempre ha sido para los dueños de las minas y que lo único que tienen de valor las familias es a sus mineros. Por eso su lucha frente a la tragedia siempre fue, ha sido y será por el rescate de los suyos. Porque al final de esta cadena larga y cruel, lo único que realmente les pertenece es su familiar.

A 19 años de la tragedia en la mina propiedad de Grupo México –del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco–, el carbón sigue entregando cuerpos. En las entrañas de Pasta de Conchos, los trabajos de rescate avanzan, aunque lentamente y a cuentagotas, pero no se detienen. En los últimos días, al menos dos mineros fueron localizados; uno de ellos fue recuperado el pasado domingo, hace ya una semana. Además, también se han localizado restos biológicos –los llaman “indicios”–, es decir fragmentos humanos que se presume serían de otros mineros atrapados.

Martha Iglesias, familiar de uno de los mineros atrapados en Pasta de Conchos y quien ha dado seguimiento puntual y cercano a los trabajos, informó que desde la semana pasada han hallado más restos biológicos en el área conocida como Lumbrera Número Dos. Pero no sólo eso: en la zona de rampas se hallaron dos cuerpos, de los que uno ya fue rescatado y se está a la espera de que otro sea extraído por la Fiscalía General de la República (FGR). Con ello, la cifra de mineros localizados asciende al menos a 15, de los que 12 ya han sido identificados, detalló Martha Perla Iglesias López, hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 trabajadores atrapados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.

“La semana pasada estuvieron recogiendo 'indicios', así le llaman. Ahora, en abril, en la Lumbrera Dos, sacaron restos de indicios. Pudimos ver ahí una camilla, pero igual no está todo completo. Ya han estado recuperando indicios en el trayecto de donde van haciendo los trabajos, y en la rampa sí detectaron dos cuerpos. El domingo sacaron un cuerpo completo, y está pendiente por rescatar el otro cuerpo. Y ahorita, en la Lumbrera Dos, siguen saliendo indicios pequeños pero los van notificando”, dijo Iglesias.

Las familias de Pasta de Conchos afectadas por el derrumbe de la mina sufrieron el desdén de tres hombres ocuparon la Presidencia de la República: el propio Vicente Fox (2000-2006) y sus sucesores Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ninguno llamó a los deudos a Los Pinos, ninguno incluyó la tragedia en sus discursos y ninguno mostró ánimo de querer dar un poco de alivio a la Región Carbonífera de Coahuila que sobrevive en duelo. Fue hasta que llegó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se prometió rescatar a los mineros.

Pasta de Conchos no sólo simboliza la tragedia de la minería del carbón, sino también muestra el resultado de las reformas –Laboral y Energética– y la desprotección en la que quedaron los trabajadores a través de éstas: las malas condiciones de seguridad, salud y prestaciones, entre otras.

Martha es hija de Guillermo Iglesias, uno de los 65 mineros atrapados en Pasta de Conchos. Ella tenía 32 años cuando ocurrió la tragedia. Espero y luchó por 19 años para recuperar a su padre, cuyos restos fueron localizados el 4 diciembre de 2024:

“Mi papá salió en la noche (4 de diciembre de 2024), como a las 9:30", cuenta. Sin embargo, hasta el 19 de enero no recibieron la notificación formal de que el cuerpo era efectivamente el de su padre. Fue el 6 de febrero cuando pudieron recibir los restos y darle una velación digna. “Fue una tremenda noticia, estaba muy segura de que papá saldría y sí, gracias a Dios salió", recuerda con emoción.

Hasta marzo del presente año, el Gobierno federal informaba que se han recuperado 13 cuerpos de la mina de Pasta de Conchos. De los 13 mineros exhumados, cinco ya han sido identificados y entregados a sus familias.

Martha Iglesias, por su parte, actualizó que, a la fecha, finales de este abril, ya se han identificado a 12 mineros y aún queda uno pendiente por identificar oficialmente. Incluso, según explicó la familiar, la próxima semana se hará la entrega oficial de los cuerpos. “Ahora en esta semana que viene, el 1 de mayo, creo, sería la entrega oficial de la de los 12, pero estaría pendiente uno”, dijo.

Pero el rescate no sólo ha tenido un significado humano, emocional y moral para las familias, sino también histórico y la oportunidad de completar el rompecabezas que les permite conocer la verdad.

Para las familias, el hecho de recuperar los cuerpos ha significado entender que en los sexenios de Fox y de Calderón les mintieron y que la mina no estaba caída, como se dijo inicialmente. Lo más grave, afirman, es que esta verdad confirma que nunca se debió haber cancelado el rescate.

Aunado a ello, otro dolor que se agrega para Martha es la incertidumbre de no saber si su padre murió al instante en el derrumbe o si sobrevivió durante algún tiempo, pues algunas de las familias están convencidas de que algunos pudieron haber sido rescatados con vida.

“Hubo una explosión, quizá dos, pero en ese momento la mina no estaba caída. Ahorita está caída porque han pasado muchos años, hubo inundaciones y, aparte, pues por el tiempo también ya hay derrumbes. [...] ¿Y qué quiere decir todo esto? Que en su momento quizás a lo mejor ellos pudieron estar vivos en la explosión y, pues, con el tiempo murieron también por acumulación de gas. Pero, ¿por qué no se hizo el rescate si la mina no estaba caída?”, insistió.