CSP pide al Senado eliminar artículo sobre plataformas digitales si genera molestia.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aclaró este viernes que su Gobierno no pretende censurar a nadie, por lo que pidió al Senado de la República eliminar o modificar la redacción del artículo 109 de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) sobre plataformas digitales que ha generado molestia.

"Siempre hemos estado en contra de la censura entonces ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse, ese no es el objetivo de la Ley. Si crea confusión y se piensa que es para censurar -nunca ha sido el objetivo- en todo caso que se elimine el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales", aseveró en su conferencia matutina.