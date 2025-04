El consumo cae, gigantes pierden y la izquierda crece. Washington quería lo opuesto

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).– El consumo privado de todo tipo de bienes está desplomándose en Estados Unidos; las grandes corporaciones que pensaban que la llegada de un “empresario exitoso” en la Presidencia les garantizaba crecer, están decreciendo; y los líderes de izquierda que Donald Trump quería desinflar, han remontado.

Algunos en Estados Unidos le llaman “El efecto Trump”. Quiere que “Estados Unidos sea grande otra vez” pero el dólar pierde, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la recortó las expectativas de crecimiento para 2025-2025 mientras que los aranceles están resultando con tantas fugas que la apuesta global es cuánto más tardará en retirarlos.

Un reporte de The Wall Street Journal desde Sydney dice: “En todo el mundo, desde Australia hasta Canadá y el Reino Unido, los líderes y partidos políticos de izquierda se encontraban en un punto muerto. Entonces llegó Trump 2.0. En sus primeros tres meses en el cargo, el Presidente Trump giró hacia Rusia, impuso aranceles a aliados cercanos de Estados Unidos y relanzó una guerra comercial contra China. Estas medidas trastocaron la política estadounidense y sumieron los mercados financieros en el caos”.

Una situación similar se da en Australia, dice The Wall Street Journal, donde se celebrarán elecciones el 3 de mayo. El Primer Ministro Anthony Albanese, del Partido Laborista de centroizquierda, perdía en enero frente a su oponente conservador, Peter Dutton, con un 53 por ciento frente a un 47 por ciento, según la encuestadora Roy Morgan. Ahora, Albanese lleva la delantera con un 55.5 por ciento frente a un 44.5 por ciento.

“No hay elecciones nacionales inminentes en el Reino Unido, pero la popularidad del Primer Ministro laborista, Keir Starmer, ha mejorado, aunque partía de un nivel bajo. Starmer mantuvo una reunión muy bien recibida con Trump en el Despacho Oval y ha asumido un papel más visible a la hora de impulsar a Europa a ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Su índice de popularidad alcanzó el 29 por ciento en marzo, frente al 21 por ciento de febrero”, dice el diario, que cita encuestas de Ipsos.

Y en todos esos países, dicen los encuestadores a The Wall Street Journal, Trump es impopular. En Canadá, el 33 por ciento de los ciudadanos tenía una opinión muy o bastante positiva de Estados Unidos en marzo, frente al 52 por ciento de junio del año pasado, según una encuesta encargada por la Asociación de Estudios Canadienses. En el Reino Unido, Ipsos descubrió a principios de este mes que el 30 por ciento de los británicos coincidía en que existía una “relación especial” entre el Reino Unido y Estados Unidos, lo que representa una caída de 17 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Y en Australia, una encuesta reciente del centro de estudios Lowy Institute reveló que el 36 por ciento de los australianos confiaba en que Estados Unidos actuará con responsabilidad, un nuevo mínimo, inferior al 56 por ciento del año anterior. Otra encuesta, de RedBridge Group y Accent Research, reveló que el 71 por ciento de los australianos en una selección de distritos electorales competitivos tenía una opinión muy o mayormente desfavorable de Trump.

Jordyn Holman, periodista de The New York Times, cuenta hoy que con la preocupación de muchos estadounidenses de que los aranceles del Presidente Trump encarezcan la mayoría de los productos y posiblemente lleven a Estados Unidos a una recesión, “algunos consumidores afirman estar optando por no gastar en una amplia gama de artículos”.

En lugar de listas de la compra, dice, están haciendo listas de “No Comprar”.

“Incluso antes de la amenaza arancelaria, en miles de vídeos en TikTok, los usuarios lamentaban cómo sus armarios y tocadores estaban llenos de botas sin estrenar y cremas faciales viejas y sin abrir. Se daban de baja de los correos electrónicos y mensajes de texto de las marcas, bloqueaban a los minoristas en X y cancelaban la suscripción a los anuncios personalizados en TikTok. Se prometieron a sí mismos, y a sus seguidores, que cumplirían con el reto durante todo el año. No era necesariamente una resolución para no comprar absolutamente nada. Pero muchos lo vieron como un momento para centrarse en el ‘subconsumo’”, dice.

Ahora, con Estados Unidos imponiendo un arancel mínimo del 10 por ciento a casi todos sus socios comerciales y un arancel de más del 100 por ciento a muchos productos chinos, el reto de no comprar se ha vuelto más urgente. La gente se prepara para precios más altos en una gama de productos y, si la guerra comercial se prolonga, la posibilidad de que se produzcan despidos y que no tengan más remedio que recortar gastos, dice el texto de Jordyn Holman.

Y, claro, Trump quería otra cosa. El “hacer Estados Unidos grande otra vez” prometía una “era dorada” que no se ve en el corto plazo.

