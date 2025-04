Trump a lo Milei: invita a invertir en su moneda $Trump a cambio de una cena con él

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- Parece que el Presidente Donald Trump ha encontrado una nueva forma de sacarle ventaja a sus políticas, pues en medio de la creciente tensión económica que azota a Estados Unidos, el equipo del magnate republicano anunció que los 220 mayores tenedores de la moneda meme $Trump serán invitados a una cena de gala privada con el inquilino de la Casa Blanca en lo que se califica como la "invitación más exclusiva del mundo". Senadores demócratas han advertido que este evento podría constituir un acto de corrupción "paga por jugar", por lo que pidieron una investigación.

Tras el aviso para participar en la cena, emitido el miércoles, los titulares de 27 criptomonederos han adquirido más de 100 mil monedas $TRUMP cada uno, con participaciones de aproximadamente un millón de dólares cada una, de acuerdo con un reportaje de The Washington Post publicado este viernes.

Según el diario estadounidense, el mayor comprador adquirió dos millones de monedas por un valor aproximado de 24 millones de dólares, mientras que otros 27 adquirieron más de ocho millones de monedas $TRUMP, con un valor aproximado de 100 millones de dólares hasta el jueves por la tarde, aunque es posible que algunos propietarios hayan comprado las monedas antes del anuncio y las hayan transferido de una cuenta a otra para poder participar en la gala que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en el Trump National Golf Club, propiedad del Presidente, a las afueras de Washington.

Desde el anuncio, el precio de la moneda ha aumentado más del 30 por ciento y se situaron en 12 dólares, lo que aumenta el valor de las billeteras de criptomonedas propiedad de una empresa digital afiliada al negocio familiar de Trump, la Organización Trump, en aproximadamente 100 millones. A esto se suman las comisiones que obtiene el equipo de Trump cuando se compran o intercambian monedas y que en la última semana ha ganado 1.25 millones de dólares, según el análisis del Post.

Extremely funny to see the SEC change it's rules on memecoins to carve out non-utility memecoins as non-securities, making the President's coin fully legal...

only to have $TRUMP coin offer utility with a Presidential dinner for top holders. 😂💀 pic.twitter.com/q81RxU6iKD

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) April 23, 2025