Francisco moría, y un laico poderoso defendía a una secta secreta y ultra de México

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).-La muerte del Papa Francisco atizó las intrigas en la Iglesia y hasta su figura fue utilizada políticamente por el presidente de la Academia Internacional de Líderes Católicos, Rocco Buttiglione, para mitigar la “difícil crisis” que originó en ese organismo y hasta en El Vaticano la organización secreta mexicana El Yunque, que el político italiano defiende por estar ligado política, ideológica y hasta familiarmente a ella.

El mismo día que falleció el Papa Francisco, el lunes 21 de abril, Buttiglione envió una carta a los miembros del organismo que capacita a políticos católicos para asegurarles que el Pontífice lo respaldó ante la crisis que detonó el plan de El Yunque de apoderarse de las universidades católicas del mundo, revelado por el reportero el 17 de marzo en SinEmbargo, pero omitió toda referencia a la organización secreta de ultraderecha nacida en México y extendida a varios países.

“En un momento difícil, en el que la Academia estaba siendo atacada, acusada de ser conservadora y de derechas, fui a verle y le dije:'Si cree que la Academia no sirve a la Iglesia o que es un obstáculo para la renovación que usted desea, dígamelo libremente. La cerraré en 48 horas'. Él se echó a reír, me preguntó si me había vuelto loco y nos animó poderosamente a continuar, dándonos la confianza y la ayuda que necesitábamos en ese momento”.