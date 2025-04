La CAMe reactiva la Fase 1 de contingencia ambiental; mañana habrá Hoy No Circula

Debido a la contingencia ambiental, la CAMe recomendó a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer este viernes que se reactivó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a una concentración horaria máxima de ozono de 159 ppb en la estación Ajusco Medio (AJU), ubicada en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

"El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, indica que en lo que va del día, la estabilidad atmosférica se ha incrementado sustancialmente, debido a que el sistema de alta presión aún persiste sobre la porción central del país, ocasionando en el Valle de México escasa ventilación, acompañada de radiación solar alta, con temperaturas entre 29 a 30 grados Celsius, además el transporte de los contaminantes hacia la zona suroeste del valle, provocando el estancamiento del ozono en esa región", indicó la CAMe.

La medida, según detalló la Comisión, se tomó con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes.

📑#ComunicadoCAMe | 15:00hrs

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, debido a concentración horaria máxima de #ozono de 159 ppb en estación Ajusco Medio, Alcaldía Tlalpan, CDMX.

Más información en https://t.co/YjYp6G3eMS pic.twitter.com/HeBdMsjuWc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 25, 2025

¿Qué se recomienda hacer?

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Asimismo, instaron a la población a:

Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Restricciones a la circulación

Mañana sábado 26 de abril, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0 .

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.