400 mil personas despiden al Papa hasta su tumba en Santa María La Mayor

6:30 MILES DESPIDEN AL PAPA FRANCISCO

Unos 250 mil fieles junto a más de 50 jefes de Estado y más de 150 delegaciones internacionales de todo el mundo asistieron este sábado al funeral del Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En total, unas 400 mil personas, según el Vaticano, despidieron al Pontífice, ya que otros 150 mil le dieron su último adiós por las vías romanas mientras el féretro era trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado.

Según las autoridades, la plaza fue cerrada tras alcanzar el límite de capacidad de 50 mil participantes, y los fieles restantes se quedaron en Via Concilazione y calles aledañas, con pantallas gigantes. El tráfico en la capital romana estaba prácticamente paralizado, según informa el portal oficial del Vaticano Vatican News.

En la ceremonia, que comenzó a las 10:00 horas, participaron más de 150 delegaciones oficiales, entre ellas numerosos jefes de Estado y de Gobierno, una decena de monarcas así como representantes de religiones del mundo.

Los Reyes Felipe VI y Letizia se saludaron brevemente con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del inicio del funeral e intercambiaron alguna palabra también con su esposa, Melania Trump. También se estrecharon la mano durante la misa, en el momento del saludo de la paz, ya que estaban sentados al lado.

En la Plaza de San Pedro estuvieron asimismo presentes representantes de las iglesias ortodoxas, evangélicas, anglicana, así como representantes del judaísmo, del islam, del budismo, del hinduismo, del sijismo, del zoroastrismo o del jainismo.

Todas las delegaciones llegafon a la plaza en medio de un reforzado dispositivo de seguridad, con francotiradores, escuadrones caninos, equipos de desactivación de bombas, fuerzas especiales en el río Tíber y otras unidades.

Tal y como ya avanzó el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Diego Ravelli, ha sido "el funeral de un pastor, no de un soberano". El cuerpo del Papa, de hecho, no fue expuesto en el catafalco.

Las campanas de la basílica de San Pedro del Vaticano han repicado a muerto instantes antes del inicio del funeral, sobre las 10:00 horas, cuando un cortejo fúnebre ha trasladado, a pie, el ataúd de Francisco que estaba en el interior de la Basílica —donde permaneció durante tres días y ha sido despedido por cerca de 250 mil personas— hacia la plaza de San Pedro, donde se celebró la santa misa exequial.-EuropaPress

980 CONCELEBRANTES Y MÁS DE CUATRO MIL SACERDOTES

Tras el ataúd caminaban diáconos y cardenales, todos ellos vestidos de rojo, el color del luto papal. Había 980 concelebrantes, entre cardenales, obispos y sacerdotes, además de 200 ministros de la Comunión y más de cuatro mil sacerdotes en el lado derecho del atrio, donde se encuentra la estatua de San Pedro. Se han preparado 225 copones para los fieles, mientras que para los sacerdotes se han preparado 80 cálices y el mismo número de copones. Frente al altar, a la derecha, se situaba el icono de la Salus Populi Romani.

Una vez depositado el féretro en el atrio —sobre el que se ha colocado un Evangelio abierto—, sonaron cánticos gregorianos, entonados por el Cantore della Cappella Sistina, el coro personal del Papa. Estos cánticos precedieron a la primera lectura, sobre las 10:20 horas, realizada en inglés, de la carta del apóstol de San Pablo. Posteriormente, volvieron a sonar cánticos gregorianos en latín y se produjo otra lectura, esta vez en español, la lengua materna del Papa Francisco.

El cardenal decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, ha pronunciado la homilía, en la que recordó a Francisco como "un Papa en medio de la gente, con el corazón abierto a todos"; destacó que alzó la voz contra las guerras y a favor de los migrantes y de las personas marginadas, que promovió una Iglesia con "las puertas siempre abiertas" y le pidió que "bendiga al mundo entero".

4:10 FINALIZA EL FUNERAL DEL PAPA

El funeral por el Papa Francisco finalizó en torno al mediodía y el féretro de Francisco comenzó a abandonar la Plaza de San Pedro entre aplausos, alrededor de las 12:10 horas, para ser trasladado a la Basílica de Santa María La Mayor, donde será inhumado. Al final de la misa, los cardenales se trasladaron al interior de la Basílica acompañados de cantos marianos, mientras el ataúd era portado a hombros por 14 sediarios pontificios, a los que acompañaba una pequeña comitiva formada por sus familiares y la familia pontificia.

En el interior de la Basílica, los purpurados escoltaron el féretro mientras repicaban las campanas. El ataúd del Papa, que se trasladará en un vehículo abierto para permitir ver el féretro, saldrá del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Puerta del Perugino y se dirigirá hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se prevé que el trayecto dure entre 30 y 40 minutos y que el vehículo que transporta el cuerpo del Papa avance a una velocidad de unos 10 kilómetros por hora.

En concreto, la procesión sale del Estado de la Ciudad del Vaticano por la Porta del Perugino, luego pasará por la Galería Príncipe Amadeo de Saboya-Aosta y continuará por Corso Vittorio Emanuele. Una vez que llegue a Piazza Venezia, girará hacia Via dei Fori Imperiali, llegará al Coliseo y continuará por Via Labicana y Via Merulana hasta llegar a Piazza Santa Maria Maggiore.

Una vez allí, la sepultura en el nicho de la nave lateral de la basílica liberiana, entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, estará precedida por el canto de cuatro salmos y acompañada de cinco intercesiones.

A continuación, se entonará el Padrenuestro y, sobre el féretro del Papa Francisco se imprimirán los sellos del Cardenal Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, Kevin Joseph Farrell, de la Prefectura de la Casa Pontificia, de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Romano Pontífice y del Capítulo Liberiano.

Una vez concluidos estos gestos, se colocará el féretro en el sepulcro y se rociará con agua bendita mientras se entona el Regina Caeli.

Finalmente, el notario del Capítulo Liberiano redactará el acta auténtica que certifica el entierro y la leerá a los presentes. Después lo firmarán el cardenal camarlengo, el regente de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, el maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, Diego Ravelli y el notario.-EuropaPress

02:17 INICIA EL FUNERAL DEL PAPA

El funeral por el Papa Francisco ha comenzado este sábado 26 de abril, a las 10:00 horas (tiempo de roma), primer día de los Novendiales, despedido por decenas de miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, desde primera hora de la mañana --más de 200.00 personas según el servicio de protección civil-- y dignatarios de más de 140 delegaciones internacionales.

Decenas de miles de eles han comenzado a ocupar a las 09.00 horas los asientos preparados en la plaza a la espera del inicio del servicio que presidirá el cardenal Giovanni Battista Re en recuerdo del Papa, que falleció este lunes a los 88 años en la Casa Santa Marta tras sufrir un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca posterior, mientras se recuperaba de una neumonía doble que lo mantuvo hospitalizado durante cinco semanas.

En primera la se encontrarán el presidente de Argentina, Javier Milei, como jefe de Estado del país de nacimiento del Papa, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como jefa del Gobierno del país cuya nacionalidad también ostentaba el Papa. Detrás de ellos se sentarán los monarcas y, después, el resto de jefes de Estado y de Gobierno, ordenados alfabéticamente por país según el idioma francés.

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, devoto católico que se reunió con Francisco en dos ocasiones y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han sido de los primeros en llegar.

A la misa fúnebre han sido invitadas también de ONG como Mediterranea Saving Humans, una organización italiana que trabaja para proteger a los refugiados que cruzan el Mediterráneo, y de Refugees in Libya, una ONG que trabaja en favor de los migrantes y refugiados recluidos en campos de detención en el país norteafricano. Francisco forjó una estrecha amistad

con ambos grupos. Como precisó el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Diego Ravelli, a los cardenales reunidos en la congregación general de este viernes, será "el funeral de un pastor, no de un soberano", y se celebrará en el atrio de la Basílica de San Pedro del Vaticano, según el 'Ordo Exsequiarum Romani Ponticis'.

El cuerpo del Papa, de hecho, no será expuesto en el catafalco, como ocurría en el pasado. Según el librito de la celebración de la misa exequial, la segunda lectura se leerá en español, lengua materna de Francisco. -EuropaPress

01:00 EL ATAÚD DEL PAPA

El mundo despide este sábado al Papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril a los 88 años tras un derrame cerebral y un colapso cardiovascular.

Su sepelio en la Plaza de San Pedro representa un evento que combina la solemnidad de siglos de tradición católica con las reformas de simplicidad impulsadas por el propio Pontífice.

A diferencia de sus predecesores, que eran sepultados en tres ataúdes (de ciprés, plomo y roble), Jorge Mario Bergoglio, nombre real del Pontífice, fue colocado en un único ataúd de madera con interior de zinc, simbolizando su visión de un pontificado despojado de grandezas mundanas.

El cuerpo del Papa, vestido con una casulla roja y una mitra damasquinada, yace en la Basílica de San Pedro desde el miércoles. Su féretro permaneció abierto hasta el viernes, para permitir que decenas de miles de fieles, alrededor de 130 mil, de acuerdo con cifras del Vaticano, pudieran rendirle homenaje y darle un último adiós. -The Conversation

The Pope's coffin has been sealed.

It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope's family members.

