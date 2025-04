EnVivo ¬ Francisco recibe honras y millones de fieles en el mundo siguen su sepelio

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- El mundo despide este sábado al Papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril a los 88 años tras un derrame cerebral y un colapso cardiovascular.

Su sepelio en la Plaza de San Pedro representa un evento que combina la solemnidad de siglos de tradición católica con las reformas de simplicidad impulsadas por el propio Pontífice.

A diferencia de sus predecesores, que eran sepultados en tres ataúdes (de ciprés, plomo y roble), Jorge Mario Bergoglio, nombre real del Pontífice, fue colocado en un único ataúd de madera con interior de zinc, simbolizando su visión de un pontificado despojado de grandezas mundanas.

El cuerpo del Papa, vestido con una casulla roja y una mitra damasquinada, yace en la Basílica de San Pedro desde el miércoles. Su féretro permaneció abierto hasta el viernes, para permitir que decenas de miles de fieles, alrededor de 130 mil, de acuerdo con cifras del Vaticano, pudieran rendirle homenaje y darle un último adiós.

The Pope's coffin has been sealed.

It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope's family members.

Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope's funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f

— Vatican News (@VaticanNews) April 25, 2025