Carlos José L. R., empresario acusado de fraude millonario, es detenido en Las Vegas

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua dio a conocer la captura en Las Vegas, Nevada, de Carlos José L. R., CEO de la empresa de inversiones YOX Holding S.A de C.V., quien fue reclamado en el estado y en al menos cuatro entidades más, por delitos de fraude.

Posiblemente, el individuo será procesado primero en el estado de Jalisco, en donde también tiene abiertas carpetas de investigación, adelantó la institución. La FGE señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado 13 de febrero de 2024, ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, el estatus migratorio para la captura de Carlos José L. R, mediante una Notificación Roja y una Alerta Migratoria.

Desde enero del año pasado se dio a conocer que más de 800 denuncias se interpusieron contra el empresario venezolano ante diversas fiscalías estatales por presuntos fraudes a inversionistas.

FUGITIVE ARREST: What happens in Vegas doesn’t always stay in Vegas. We arrested Carlos Jose Lazo-Reyes, 53, of Venezuela in Las Vegas, Nevada. He’s wanted in a third country for fraud. pic.twitter.com/vhWHhvEAhr

