Sergei Lavrov dice que el Kremlin está "listo para un acuerdo" con EU sobre Ucrania

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este jueves que el Kremlin está "listo para llegar a un acuerdo" con las autoridades de Estados Unidos sobre Ucrania, si bien ha señalado que aún hay elementos por afinar.

"La declaración del Presidente (Donald Trump) menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay algunos puntos específicos, elementos de este acuerdo que deben afinarse, y estamos ocupados exactamente con este proceso", ha declarado durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS News, en la que no ha dado más detalles alegando que el jefe de la Casa Blanca no lo ha hecho, "por lo que no es apropiado que (él) lo haga".