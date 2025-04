Corea del Norte denuncia despliegue de bombarderos de EU; amenaza con "contraatacar"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS).- El régimen de Corea del Norte ha denunciado que el despliegue estadounidense de bombarderos B-1B en la base aérea estadounidense de Misawa, Japón, es un signo del "asentamiento permanente de los activos estratégicos de Estados Unidos en la profundidad de la región Asia-Pacífico". "Las maniobras estadounidenses para destruir la paz y la estabilidad serán objeto del debido contraataque", asegura un comunicado difundido por la agencia norcoreana KCNA.

El avión B-1B, apodado "Cisne de la Muerte", es un bombardero estratégico supersónico empleado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, especialmente en Corea del Norte y Corea del Sur. En un comunicado del Mando del Pacífico (PACOM, por sus siglas en inglés) el Ejército de Estados Unidos afirmó la semana pasada que este despliegue es una muestra del "compromiso de Estados Unidos con la región Indo-Pacífica" y con su estabilidad y seguridad.

El B-1B a pesar de ser un bombardero de 44.5m de longitud y 216.000kg de MTOW, es capaz de hacer un vuelo invertido con sus cuatro motores GE F101 con postcombustión a máxima potencia como si se tratase de un caza. Aunque ya no se utilizan, este avión puede llevar 6 bombas de… pic.twitter.com/jA8et8QdFV

— On The Wings of Aviation (@OnAviation) November 23, 2023