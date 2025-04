Trump sostiene reunión "muy productiva" con Zelenski antes del funeral del Papa.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una reunión "muy productiva" en Roma con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski poco antes de asistir al funeral del Papa Francisco en la plaza de San Pedro, según anunció la Casa Blanca, en lo que se trata de su primer encuentro cara a cara tras la bronca de febrero, máxima expresión de sus desencuentros sobre la guerra de Ucrania.

El encuentro entre ambos fue avanzado en un primer momento por el portavoz de la Presidencia de Ucrania, Sergii Nikiforov, quien indicó posteriormente que ambos líderes tienen prevista otra reunión tras el funeral, sin dar más detalles.

Imágenes de la Presidencia de Ucrania muestran a Trump y a Zelenski, sentados cara a cara a muy poca distancia, en medio de una zona apartada de la Basílica de San Pedro y una segunda foto de grupo con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron y el Primer Ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

El Presidente estadounidense anticipó el encuentro con Zelenski este pasado viernes, antes de partir a la capital italiana para despedirse de los restos mortales de Francisco, fallecido el lunes a los 88 años de edad.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh

La reunión ocurre en un momento muy tenso de las relaciones entre ambos países por las reticencia de Zelenski a la hora de aceptar los términos de paz planteados por Trump, que no contemplan la retirada de Rusia en los territorios ucranianos que tiene bajo su control.

Trump también ha expresado su frustración por la lentitud de Ucrania en el proceso para firmar un acuerdo de asociación económica.

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el encuentro mantenido esta mañana en la basílica de San Pedro de Roma, el primero cara a cara desde su agria discusión de febrero, ejemplo de las desavenencias entre ambos sobre las soluciones a la guerra de Ucrania.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Zelenski se ha mostrado extremadamente conciliador a la hora de describir "un buen encuentro" de unos 15 minutos de duración.

El Presidente ucraniano terminó aplaudiendo un encuentro "muy simbólico" que, "de conseguir un resultado conjunto", podría ser "potencialmente histórico".

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025