FOTOGALERÍA ¬ Líderes políticos y religiosos, y miles de fieles despiden a Francisco.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Miles de fieles y cientos de líderes mundiales despidieron al Papa Francisco este sábado en una emotiva ceremonia en la Plaza de San Pedro, seguida de su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor.

Tras su fallecimiento el lunes a los 88 años, el Pontífice recibió una despedida masiva que reunió a delegaciones de más de 160 países y a cerca de 400 mil personas en el Vaticano.

La misa fúnebre, más sobria que la de otros pontífices por deseo de Francisco, dio inicio a nueve días de misas como antesala del cónclave donde se elegirá a su sucesor.

La Plaza de San Pedro lució completamente llena. Imágenes aéreas mostraron una concentración de fieles y autoridades internacionales para rendir homenaje al Sumo Pontífice.

Después de la misa, el cuerpo de Francisco fue trasladado en el papamóvil hasta la Basílica de Santa María la Mayor, su lugar elegido para el descanso final. Durante el recorrido, ciudadanos lanzaron flores al paso del ataúd, mientras aplaudían en señal de respeto y cariño hacia el Papa.

Al llegar a Santa María la Mayor, cuarenta personas, entre ellas desfavorecidos y presos, recibieron el féretro con rosas blancas. Este gesto recordó uno de los rasgos más destacados del papado de Francisco: su cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad.

El féretro fue llevado hasta el interior de la basílica, donde el pontífice fue sepultado en una ceremonia íntima rodeado de cardenales. Durante los días previos al funeral, miles acudieron a la capilla ardiente instalada en el Vaticano para despedirse del líder religioso.

El funeral dejó escenas de profundo dolor. Algunos asistentes lloraron mientras rezaban por el eterno descanso del Papa. Una de las imágenes más significativas fue la de la Plaza de San Pedro completamente colmada de fieles en un ambiente solemne y emotivo.

Entre los asistentes destacó la presencia de importantes líderes políticos, como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Keir Starmer.

También acudieron Javier Milei, Ignacio Lula da Silva, Úrsula von der Leyen y el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de su esposa.

En los alrededores se vio a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, quien también asistió al acto fúnebre.

Antes del inicio de la misa, se registró un breve encuentro entre Donald Trump y el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La presencia de Zelenski fue incierta hasta último momento, debido a las negociaciones de paz que mantiene con Rusia.

Durante la ceremonia, un grupo de personas elevó plegarias mientras sostenían fotografías y mensajes de despedida para el pontífice. El libro del Evangelio fue colocado sobre el féretro de Francisco mientras se realizaban las últimas oraciones frente al altar mayor.

Las exequias fueron organizadas bajo un esquema simplificado, en concordancia con el estilo austero que caracterizó a Francisco.

