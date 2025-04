EU amenaza con frenar importaciones de ganado mexicano por brote de gusano barrenador

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- La Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, emitió una advertencia al Gobierno mexicano, y amenazo con restringir las importaciones de ganado y otros productos animales si no se intensifican las medidas contra el brote de gusano barrenador que se ha registrado en fechas recientes.

La advertencia, comunicada mediante una carta dirigida a su homólogo mexicano, Julio Antonio Berdegué Sacristán, misma que Rollins hizo pública a través de su cuenta de X (antes Twitter), señala obstáculos en la cooperación bilateral para combatir la plaga, específicamente restricciones impuestas por México a las operaciones de fumigación aérea.

La funcionaria estadounidense indicó que México ha limitado a la empresa estadounidense Dynamic Aviation, encargada de liberar moscas estériles para controlar el gusano barrenador, a operar sólo seis días a la semana. Además, denunció la imposición de “aranceles aduaneros onerosos” sobre piezas necesarias para el mantenimiento de los aviones de fumigación, lo que, según la funcionaria, ha comprometido la respuesta conjunta contra la plaga.

Ante tales quejas, la Secretaria exigió al Gobierno de México que elimine las restricciones "a las aeronaves del Departamento de Agricultura de Estados Unidos" y exima "los aranceles aduaneros al equipo de erradicación".

As the New World Screwworm outbreak is escalating, Mexico must eliminate restrictions on USDA aircraft and waive customs duties on eradication equipment. These barriers critically impair our joint response.

Without resolution by April 30, @USDA will close American ports of entry… pic.twitter.com/SPeR5l3D7s

— Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) April 26, 2025