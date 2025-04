Explosión en un puerto iraní deja al menos 14 personas muertas y más de 750 heridas

MADRID, 26 de abril (SinEmbargo).- Al menos 14 personas murieron, seis están desaparecidas y más de 750 resultaron heridas por una enorme explosión ocurrida el sábado en el puerto iraní de Bandar Abbas, en el sur del país, según el último balance proporcionado por el Gobierno iraní.

El Ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, proporcionó el nuevo balance de víctimas, según recogió la agencia de noticias oficial iraní, IRNA. Además, indicó que, de los más de 750 heridos, 200 han sido ya dados de alta y otros 300 están hospitalizados.

"Hasta 27 personas han tenido que someterse a cirugía", explicó la portavoz gubernamental Fatemé Mohayerani, según recogieron los medios iraníes. Mohayerani destacó que el Presidente, Masud Pezeshkian, ha ordenado "investigar rápidamente el incidente" y que el Ministro del Interior, Ahmad Vahidi, se ha desplazado ya hasta Bandar Abbas.

"El banco de sangre, el equipo y las medicinas los ha aportado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgán. Las defensas activas y pasivas están activadas y la situación está en conjunto bajo control", añadió.

