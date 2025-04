VIDEOS FUERTES ¬ Un atropello masivo deja 11 muertos durante un festival en Vancouver

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.

Un sospechoso fue detenido por las autoridades, quienes descartan un acto de terrorismo con este atropellamiento masivo que dejó 11 personas muertas y más de 20 heridas.

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS).- Once personas han fallecido y más de 20 han resultado heridas el sábado por la noche en Vancouver (Canadá) como consecuencia de un multitudinario atropello que ha tenido lugar durante la celebración de un festival callejero de la comunidad filipina de la ciudad, según han informado las autoridades policiales locales, que apuntan a un posible motivo relacionado con la salud mental del sospechoso.

El jefe interino del Departamento de Policía de Vancouver, Steve Rai, ha confirmado el nuevo balance de fallecidos y ha advertido de que la cifra de muertos podría aumentar en los próximos días debido a la gravedad de algunos de los heridos. "Hay víctimas de todas las edades (...). Este es el día más oscuro de la historia de nuestra ciudad", ha apuntado en rueda de prensa.

Eleven people have now died as a result of the mass-casualty event at the Lapu Lapu Day Festival. Our hearts are with all of the victims, their loved ones, and everyone who has been impacted by this act of violence. This is the darkest day in our city’s history. — Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025

El Primer Ministro en funciones, Mark Carney, ha afirmado durante un acto en Hamilton, Ontario, estar "desolado" por "lo que la Policía describe como un ataque de atropello con un coche" contra un acto "para celebraba la vitalidad de la comunidad filipino-canadiense". Carney ha sido quien ha informado de que hay 20 heridos.

"Quiero trasladar mis más sinceras condolencias y mis deseos de fuerza y compasión a las familias que han perdido a una hermana, un hermano, una madre, un padre, un hijo o una hija; a los muchos otros que resultaron heridos, a la comunidad filipino canadiense y a todo el mundo del Bajo Interior, Vancouver", había afirmado previamente Carney en una declaración oficial.

Carney, quien es candidato del Partido Liberal en las elecciones legislativas canadienses de este próximo lunes, ha apelado al concepto tagalo de "bayanihan", el "espíritu de comunidad, de cooperación y unidad para lograr un objetivo común".

"Vamos a confortar a los dolientes. Vamos a cuidar unos de otros. Vamos a unirnos por un objetivo común. Me uno a todos los canadienses que están de luto con vosotros. Sé qué los canadienses están con vosotros", ha subrayado el mandatario canadiense.

Calle con camionetas de comida

I spoke with Premier @Dave_Eby this morning to offer my condolences following the tragic attack at the Lapu Lapu festival in Vancouver. The Vancouver Police Department and municipal and provincial officials have the full support of the federal government as they conduct their… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025

La Policía ha explicado que el incidente comenzó en torno a las 20:14, hora local, del pasado sábado, cuando un vehículo arrolló a una multitud en este festival callejero entre la avenida 41 Este y Fraser, cuando miles de personas asistían al Festival Lapu Lapu filipino que se celebraba en un instituto y sus inmediaciones.

La mayoría de las actividades se desarrollaron antes de la hora del atropello y dentro de las instalaciones del instituto, según la evaluación de riesgos previa de la Policía. Sólo había una calle transitable cortada en la que se instalaron camionetas de comida callejera, la calle en la que se produjo el incidente. La evaluación no recomendó la instalación de barricadas.

The apparent vehicle from the Lapu Lapu tragedy in Vancouver where the SUV drove into a crowd of people. The Filipino community is one of the warmest, kindest communities ….Whats nut job would this? pic.twitter.com/QqfjOkxfrW — The Great Gats🐝 (@TheGr8_GatsBee) April 27, 2025

El conductor del vehículo, un todoterreno Audi de color negro, acabó detenido poco después del incidente gracias a varios de los presentes, que lo retuvieron, según ha explicado Rai.

En la primera rueda de prensa tras el incidente, Rai identificó al detenido como un hombre de unos 30 años, natural de la ciudad, conocido por las fuerzas de seguridad "bajo ciertas circunstancias".

La Policía, no obstante, sí ha descartado que lo ocurrido haya sido un acto de terrorismo. "Puedo decir con confianza que las pruebas de este caso no nos llevan a creer que sea un atentado terrorista", ha explicado Rai ya el domingo. En cambio, sí tiene "un importante historial de interacciones" con policías y profesionales sanitarios del sector de la salud mental.

It’s heartbreaking to think anyone could target or hate on Filipinos — they’re genuinely some of the kindest and most welcoming people. What happened at the Lapu Lapu Festival in #Vancouver is beyond awful. It’s hard to understand how such senseless hate exists. We need UNITY in… pic.twitter.com/bTbrLgtueG — لَمَى Lama (@Lamaggad) April 27, 2025

Por el momento no ha trascendido la identidad del detenido a la espera de que se presente el pliego de cargos, en el que trabajan ya más de un centenar de policías de Vancouver.

Los líderes políticos del país, con el Primer Ministro Carney a la cabeza, han comenzado a dar sus condolencias. "Ofrezco mis más sinceras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas y heridas, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes. Seguimos de cerca la situación y agradecemos a nuestros servicios de emergencia su rápida actuación", ha lamentado el Primer Ministro.

Imágenes del atropello multitudinario en Vancouver, Canadá, que deja a varias personas muertas en vísperas de las elecciones del país. pic.twitter.com/4w4ukTrfPf — Hugo de Payns (@IgdePablo) April 27, 2025

El incidente ha ocurrido a pocas horas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán este próximo lunes en Canadá. El rival de Carney, Pierre Poilievre, se ha declarado "conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche".

"Mis condolencias están con la comunidad filipina y todas las víctimas de este ataque sin sentido. Gracias a los socorristas que se encuentran en el lugar mientras esperamos más información", ha añadido Poilievre.

