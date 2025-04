VIDEOS FUERTES ¬ Un atropello masivo deja 9 muertos durante un festival en Vancouver

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS).- Nueve personas fallecieron el sábado por la noche en Vancouver, Canadá, como consecuencia de un multitudinario atropello que tuvo lugar durante la celebración de un festival callejero de la comunidad filipina de la ciudad, según informaron las autoridades policiales locales.

La Policía explicó que el incidente comenzó en torno a las 20:14, hora local, del pasado sábado, cuando un vehículo arrolló a una multitud en este festival callejero entre la avenida 41 Este y Fraser.

