Trump arranca su mandato en crisis, con pérdida de popularidad y recesión en puerta

Los primeros 100 días de Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca han estado marcados por tensiones geopolíticas, medidas arancelarias y amagues expansionistas que han afectado sus niveles de aprobación, además de generar un ambiente de incertidumbre en Estados Unidos.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido por demás interesante. Los primeros 100 días del segundo mandato del republicano han estado marcados por una agenda agresiva en materia económica y migratoria, tensiones geopolíticas que han generado preocupaciones sobre expansionismo, y una notable caída en los niveles de aprobación pública.

Apenas comenzó su segundo periodo como Presidente de Estados Unidos, el magnate dejó muy en claro hacia dónde estaría encaminada gestión, y que todas las amenazas y promesas que realizó a lo largo de su campaña no se quedarían sólo en palabras. Sin embargo, conforme ha transcurrido el tiempo, el mandatario ha visto cómo sus órdenes ejecutivas firmadas y demás acciones le han jugado en contra.

¿Qué temas han marcado los primeros 100 días de Trump como el Presidente número 47 en la historia estadounidense? A continuación, un análisis sobre el tema.

Políticas económicas: Guerra comercial y amenaza de recesión

Desde el primer día, Trump implementó un ambicioso paquete de órdenes ejecutivas enfocadas en reactivar la economía estadounidense bajo su lema "America First", al alegar que, durante muchas décadas, gran parte del mundo se ha aprovechado de Estados Unidos.

Una de las medidas más destacadas fue la imposición de aranceles del 25 por ciento a las importaciones de México y Canadá, y del 10 por ciento a productos chinos, con el objetivo de proteger la industria local y reducir el déficit comercial.

La acción contra México y Canadá se hizo bajo el pretexto de que ambos países no han hecho lo suficiente para detener el flujo migratorio y el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, hacia territorio estadounidense. Esto provocó una reacción inmediata, ya que las dos naciones amagaron con responder de forma recíproca, ante lo cual el Gobierno estadounidense decidió recular sus imposiciones.

Con el paso de los meses, las amenazas arancelarias de Trump han continuado y se han expandido hacia todo el mundo, con China como el principal objetivo, pues se ha advertido que el país asiático enfrentaría tarifas de hasta el 245 por ciento en sus exportaciones, a lo cual el Gobierno chino ha restado importancia, además de afirmar que está dispuesto a responder con la misma fuerza si EU continúa empeñado en mantener dicha guerra comercial.

Todas esas medidas anunciadas por el republicano han tenido un enorme impacto en los mercados globales, en especial en las bolsas de valores estadounidenses y asiáticas, que en los últimos meses han registrado fuertes caídas. El sector automotriz también se ha visto fuertemente afectado, debido a los aranceles que impuso el Presidente de EU a la importación de vehículos y autopartes, con el propósito de presionar a las grandes fabricantes para llevar sus plantas a Estados Unidos.

Por otro lado, las políticas de Trump han despertado alertas sobre una posible recesión. De acuerdo con recientes declaraciones de Pierre-Olivier Gourinchas, economista en jefe del FMI, las probabilidades de recesión en EU son del 40 por ciento, frente al 25 por ciento en octubre de 2024, cambio impulsado por las medidas arancelarias del republicano.

Políticas migratorias: Deportaciones masivas y cierre de fronteras

La política migratoria de Donald Trump ha sido otro eje central de su Administración, con medidas drásticas para frenar la migración irregular, en especial aquella que se registra a través de las fronteras con México y Canadá.

En su primer día, firmó órdenes ejecutivas que declararon una emergencia nacional en la frontera sur, reimpusieron el programa "Quédate en México" y cerraron la aplicación CBP One, utilizada para solicitar asilo. Estas acciones han limitado severamente el acceso al asilo, dejando a miles de migrantes varados.

El Gobierno también ha promovido deportaciones masivas, llegando incluso a apelar a la Ley de Enemigos Extranjeros, documento que data de 1798, bajo el pretexto de que las y los migrantes que ingresan a Estados Unidos representan un peligro para la seguridad del país.

Además de dichas deportaciones, Washington ha emprendido una campaña sumamente agresiva para frenar la migración irregular, mediante amenazas de que toda persona que sea sorprendida al tratar de ingresar sin documentos a EU será cazada, deportada y nunca más se le permitirá poner un pie en territorio estadounidense.

Dicha campaña incluso llegó a la televisión mexicana, en un spot transmitido en canales de TV abierta y de paga, lo cual dio pie a que el Gobierno de México impulsara una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para prohibir la emisión de propaganda antimigrante por parte de gobiernos extranjeros.

Amenazas expansionistas: De Canadá a Groenlandia

Los primeros 100 días de Trump al frente de la Presidencia estadounidense también se han visto marcados por acciones que han generado fricciones internacionales, alimentando temores de un enfoque expansionista.

Sus amenazas de imponer aranceles a México y Canadá si no controlan la migración, junto con su sugerencia de "tomar el control" del Canal de Panamá, han sido interpretadas como una postura agresiva. Estas declaraciones provocaron una fuerte respuesta del Presidente panameño, quien rechazó cualquier injerencia en la soberanía de su país.

El republicano igualmente ha comentado en múltiples ocasiones su interés en que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos, lo cual no sólo ha afectado profundamente su relación con dicho país, sino que incluso motivó el despertar de un nacionalismo canadiense que podría tener gran impacto en los comicios electorales a celebrarse el 28 de abril en el país.

Otro caso peculiar es el de Groenlandia. Trump ha sido muy vocal en hacerse con el control de la isla helada, en una acción que analistas y expertos en geopolítica ven con un objetivo claro: hacerse de los recursos naturales de la región y usarla como base militar debido a su estratégica localización.

Finalmente, está el tema de Ucrania. Bajo la máscara de poner fin a un conflicto bélico, EU tomó un papel de negociador entre el Gobierno ruso y el ucraniano; sin embargo, los desplantes que Trump ha tenido con Volodímir Zelenski y hechos como el dejar fuera a Ucrania en varias negociaciones, dejan ver que Estados Unidos sólo busca satisfacer sus propios intereses y apropiarse de una parte del territorio ucraniano.

Bajos niveles de aprobación: Optimismo inicial, pero apoyo menguante

A pesar de un optimismo inicial típico de una nueva Administración, los niveles de aprobación de Trump han caído en las últimas semanas, derivado de todas las políticas que ha impulsado.

Los votantes de Estados Unidos creen que su Presidente se está extralimitando con sus agresivos esfuerzos por expandir el Poder Ejecutivo, y tienen profundas dudas sobre algunos de los puntos clave de su agenda, según una encuesta de The New York Times/Siena College.

“Los turbulentos primeros meses del Gobierno de Donald Trump son percibidos como ‘caóticos’ y ‘aterradores’ por la mayoría de los votantes, incluso muchos que aprueban su labor. Los votantes no lo consideran comprensivo con los problemas de su vida diaria y han perdido el interés en su liderazgo a medida que se acerca a sus primeros cien días en el cargo”, agrega la encuesta.

El índice de aprobación de Trump se sitúa en el 42 por ciento. Su prestigio es históricamente bajo para un Presidente a estas alturas de su mandato, pero esto concuerda con su persistente impopularidad, que no le impidió arrasar en los estados clave de las elecciones del año pasado, dice The New York Times.

Ahora, sin embargo, los votantes “muestran una menor confianza en la gestión de Trump de algunos de los principales temas que lo impulsaron de regreso a la Casa Blanca, como la economía y la inmigración, incluso cuando la mayoría de los estadounidenses apoyan las deportaciones. Sólo el 43 por ciento afirmó aprobar su gestión de la economía durante este mandato, lo que supone un grave deterioro de un tema que durante mucho tiempo se consideró una fortaleza”, señala el Times.

Un futuro incierto y una resistencia al alza

Los primeros 100 días de Trump han delineado una Administración enfocada en cumplir promesas de campaña, pero a costa de tensiones internas y externas. Las políticas económicas enfrentan el riesgo de inflación, las medidas migratorias han generado crisis humanitarias, y las amenazas expansionistas han aislado a Estados Unidos de aliados clave.

Con una aprobación en declive, el futuro de su mandato dependerá de su capacidad para traducir estas políticas en resultados tangibles sin exacerbar las divisiones.

A ello, hay que sumar el hecho de que en meses recientes se ha fortalecido una resistencia encabezada por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes ha atraído cada vez más personas a sus mítines en los que han atacado las políticas de Trump y su claro apoyo al empresariado y la clase alta estadounidense, en vez de al pueblo.