Sheinbaum rechaza previsiones del FMI sobre deuda; "somos ejemplo del mundo", afirma

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum presumió los avances económicos que se han registrado en lo que va de su Administración, además de rechazar las recientes previsiones emitidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que México va a endeudarse.

Durante un evento celebrado hoy en Campeche, donde fue acompañada por la Gobernadora Layda Sansores, la mandataria federal recalcó que México no va a endeudarse y aseguró que el modelo económico mexicano es ya un ejemplo internacional, a pesar de las proyecciones negativas hechas por el FMI y otros órganos económicos.

"Ya somos ejemplo del mundo. Hace dos días, sacó el Fondo Monetario Internacional un reporte que decía que en México se iba a endeudar en los próximos años hasta nueve billones de pesos, no sé cuánto, y les contesté hace unos días, no pues es que no se dieron cuenta que aquí llegó la cuarta transformación, que ya no hay corrupción, que ya no hay privilegios, México no va a endeudarse, eso es absolutamente falso", afirmó.