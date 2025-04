ICE deporta a 3 menores estadounidenses y a sus madres migrantes; una está embarazada

Los abogados de los casos describieron cómo las mujeres fueron arrestadas en registros rutinarios en las oficinas de ICE, prácticamente sin oportunidad de hablar con abogados ni con sus familiares, y luego deportadas en un plazo de tres días o menos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto Nacional de Inmigración y varios otros grupos aliados declararon en un comunicado que la forma en que ICE deportó a menores ciudadanos estadounidenses y a sus madres constituye un “abuso de poder impactante, aunque cada vez más común”.

Ambas familias podrían tener un alivio migratorio, pero debido a que el ICE les negó el acceso a sus abogados, estos no pudieron asistirlos ni asesorarlos a tiempo.

En el caso de una familia, los abogados del Gobierno les habían asegurado que se programaría una llamada legal en un plazo de 24 a 48 horas, así como una llamada con un familiar. Sin embargo, justo después del cierre de las oficinas y después de que los tribunales cerraran, el ICE cambió repentinamente de estrategia e informó a los abogados que la familia sería deportada a las 6:00 horas, antes de que el tribunal reabriera.

According to the ACLU: ICE just deported 3 U.S. citizens, each of them children. The kids and their families were allegedly held incommunicado—ie, they had no access to attorneys prior to their removal. https://t.co/Ag3dYDGgK7 pic.twitter.com/WxtG8yCqR1 — Jack Herrera (@jherrerx) April 26, 2025

En el caso de esa familia se presentó una petición de hábeas corpus y una moción para una orden de restricción temporal, la cual nunca fue resuelta debido a su rápida deportación a primera hora de la mañana.

En el caso de otra de las familias, un niño ciudadano estadounidense que padecía una rara forma de cáncer metastásico fue deportado sin medicación ni posibilidad de consultar con sus médicos tratantes, a pesar de que ICE fue notificado con antelación sobre las necesidades médicas urgentes del niño.

Además, una de las madres deportadas está embarazada, y ICE procedió a su deportación sin garantizar la continuidad de la atención prenatal ni la supervisión médica, informaron las organizaciones en el comunicado.

Gracie Willis, del Proyecto Nacional de Inmigración, dijo que las madres, como mínimo, no tuvieron una oportunidad justa de decidir si querían que sus hijos se quedaran en Estados Unidos.

La niña de cuatro años, que padece un tipo raro de cáncer, y la de siete fueron deportadas a Honduras un día después de ser arrestadas junto con su madre, dijo Willis.

✔️ The CBP Home app gives you the option to leave now and self-deport. ✔️ It’s free and available in your phone’s app store. 📶 https://t.co/8n8B5YcKVx pic.twitter.com/wLsHNzBt9c — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 24, 2025

En el caso de la niña ciudadana de dos años, un Juez federal de Luisiana cuestionó la deportación de la niña, argumentando que el Gobierno no demostró que lo hubiera hecho correctamente.

Los abogados del padre de la niña insistieron en que quería que la niña permaneciera con él en Estados Unidos, mientras que ICE sostuvo que la madre quería que la niña fuera deportada con ella a Honduras, afirmaciones que no fueron completamente examinadas por el Juez de distrito Terry Doughty en Luisiana.

La madre hondureña, quien está embarazada, fue arrestada el martes por una orden de deportación pendiente junto con la niña de 2 años y su hermana hondureña de 11 años durante una cita de registro en una oficina de ICE en Nueva Orleans, informaron los abogados. La familia vivía en Baton Rouge.

El Juez Doughty llamó a los abogados del Gobierno el viernes para hablar con la mujer mientras estaba en el aire en un avión de deportación, pero le devolvieron la llamada menos de una hora después, cuando le dijeron que era imposible conversar porque “recién había sido liberada en Honduras”.

Madre cubana es deportada, dejando atrás a su hija y esposo Una mujer cubana, madre de una niña de un año y esposa de un ciudadano estadounidense, fue detenida en una cita programada en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa, Florida, según informó su abogada el viernes en una entrevista con Miami Herald.

The ACLU is reporting that 3 US citizens who are children, one of whom is a cancer patient, have been deported without them or their families receiving due process. Let's be clear, this isn't "deportation", it's kidnapping & human trafficking by the US government. pic.twitter.com/p5Wtqj5Lnd — Miranda 🖤🤍💜 (@DoomScroling) April 26, 2025