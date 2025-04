Portugal acusa a España de causar caos eléctrico; Sánchez dice no saber qué lo generó

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Portugal, Luis Montenegro, apuntó que la caída generalizada de la electricidad en la península ibérica se originó en España, señalando a la interconexión entre España y Portugal, y expresando su "expectativa" de que el servicio se pueda retomar durante la jornada del lunes.

En declaraciones que recogió el diario Expresso tras el Consejo de Ministros extraordinario, el líder portugués explicó que el apagón no se originó en Portugal y señaló a la interconexión con España, pese a que con todo no ha ahondado en las causas del corte sin precedentes del suministro en la red ibérica.

Tras indicar que ha hablado varias veces con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para intercambiar información sobre el incidente, Montenegro apuntó que Portugal mantiene activa su célula de crisis y el sistema de Inteligencia sigue recabando información sobre este episodio.

Montenegro anunció que se desplazará al centro de operaciones de REN, el operador eléctrico portugués, para "recabar más información en persona" y evaluar la opción de que el país recupere el suministro eléctrico este mismo lunes, como ha indicado que es su "expectativa".

Estamos a trabalhar, juntos, para responder rapidamente à falha elétrica que ainda está a afetar o País. Estamos em contacto permanente com as forças de segurança, a proteção civil, as forças armadas, hospitais, empresas de abastecimento de combustíveis, para garantir capacidade…

— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) April 28, 2025