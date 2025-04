Cinco mexicanos fueron detenidos durante redada en Colorado Springs, revela Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, las cinco personas mexicanas que fueron capturadas en Colorado Springs ya están en contacto con el Consulado, el cual siempre brinda su apoyo.

Ciudad de México/Madrid, 28 de abril (SinEmbargo/EuropaPress).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la mañana de este lunes que cinco mexicanos fueron detenidos durante la redada que se realizó en Colorado Springs, en Estados Unidos, y que ya se busca información sobre otra operación que se llevó a cabo en Florida.

"Tengo el dato de una de ellas. Fueron cinco mexicanos, y ya están en contacto con el Consulado y las familias. Les damos el dato en un momentito", dijo al ser cuestionada sobre los resultados de las acciones que emprendieron las autoridades estadounidenses.

-¿Los cinco detenidos fueron en Colorado Springs o en Florida? -cuestionó una reportera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

-Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado. En Florida, les damos la información. Y siempre tienen el apoyo de los consulados -aseguró Sheinbaum Pardo.

¿Cómo fue la detención de más de 100 migrantes en Colorado Springs?

Las autoridades estadounidenses anunciaron el domingo la detención de más de 100 personas migrantes sin documentación en un club nocturno ubicado en la ciudad de Colorado Springs, en el estado de Colorado, supuestamente frecuentado por miembros de las organizaciones criminales Tren de Aragua y Mara Salvatrucha.

"El Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a más de 100 inmigrantes indocumentados. También se han incautado drogas y armas en este club nocturno clandestino de Colorado Springs", reportó en su cuenta de la red social X la división de la agencia antidroga de Estados Unidos que cubre Colorado, Montana, Wyoming y Utah, que ha liderado el operativo.

Según el organismo, en el club se encontraban unas 200 personas, de las cuales "al menos 114" no disponían de "autorización" para residir en el país. "Además, más de una decena de militares en servicio activo eran clientes o guardias de seguridad", afirmó.

La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la detención, indicando que el local era "frecuentado por terroristas de Tren de Aragua y Mara Salvatrucha". "Se incautaron cocaína, metanfetamina y cocaína rosa. Dos personas también fueron arrestadas con órdenes vigentes", añadió en redes sociales, en un mensaje en el que ha destacado que "la directiva de [el Presidente estadounidense, Donald] Trump para que Estados Unidos vuelva a ser seguro está dando resultados".

De hecho, el inquilino de la Casa Blanca también festejó la "redada de las peores personas ilegalmente en nuestro país -- traficantes de drogas, asesinos, y otros criminales violentos, de todas las formas y tamaños".

En su plataforma Truth Social, aprovechó para cargar contra la justicia estadounidense porque "no quieren enviarlos de vuelta a donde vinieron". "Si no ganamos esta batalla en el Tribunal Supremo, nuestro país, tal y como lo conocemos, ¡estará acabado! Será un desastre plagado de crímenes", defendió.

